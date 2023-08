Milatović nastavlja konsultacije o mandataru

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović nastaviće danas konsultacije o mandataru za sastav nove vlade sa predstavnicima Demokrata, Bošnjačke stranke i Demokratske narodne partije.

Milatović je u ponedjeljak u rezidenciji na Cetinju razgovarao sa predstavnicima Pokreta Evropa sad (PES), Demokratske partije socijalista (DPS) i Nove srpske demokratije (Nova).

“Na sastancima Milatović je izrazio interesovanje o stavovima sagovornika po pitanju programskih prioriteta buduće vlade, njenoj strukturi, modelu i političkoj podršci za njeno formiranje u parlamentu Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Lider PES-a Milojko Spajić kazao je da su Milatoviću saopštili da imaju potrebnu većinu za mandatara i formiranje nove vlade.

Prema riječina vršioca dužnosti predsjednika DPS-a Danijela Živkovića nijedan politički subjekt ili pojedinac trenutno nema potrebnu podršku za dobijanje mandata za formiranje nove vlade.

Predsjednik Nove Andrija Mandić rekao je da očekuje da avgustovska većina ponovo formira vladu.

