Milatović na sastanku Evropske političke zajednice

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović učestovovaće danas na trećem sastanku Evropske političke zajednice, koji se održava u Granadi u Španiji.

Iz Službe za informisanje predsjednika saopštili su da će Milatović prisustvovati otvaranju plenarne sesije i biti učesnik na okruglom stolu na temu: Multilateralizam uključujući bezbjednosna i geostrateška pitanja.

„Takođe, na marginama događaja očekuje ga i više bilateralnih sastanaka“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će učesnici sastanka Evropske političke zajednice biti gosti na zvaničnoj večeri u palati Alhambra, koju priređuju kralj Španije Filip VI i kraljica Leticija.

„Evropska politička zajednica ima za cilj da podstiče politički dijalog i saradnju u rješavanju pitanja od zajedničkog interesa – jačanja sigurnosti, stabilnosti i prosperiteta evropskog kontinenta“, kaže se u saopštenju.

Prethodni sastanci održani su u Pragu i Kišinjevu.

Iz Službe za informisanje predsjednika rekli su da će na samitu u Granadi Milatović predstaviti zajedničku platoformu Za Crnu Goru u Evropskoj uniji, koja je ove sedmice upućena parlamentarnim strankama sa ciljem ubrzanja evropske integracije države.

