Milatović: Moramo stati uz Novovića u zajedničkoj borbi protiv kriminala

Podgorica, (MINA) – U zajedničkoj borbi protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije svi moraju stati uz glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, rekao je novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Milatović je na Tviteru /Twitter/ naveo da su u nedjelju pobijedili simbol zarobljene države.

“Ali sistemska borba protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije je ključna da postanemo normalno društvo u punom smislu te riječi. Zato svi moramo stati uz Novovića u toj zajedničkoj borbi”, kazao je Milatović.

