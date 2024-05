Uhapšeni osumnjičeni za napad na advokata u Beranama

Podgorica, (MINA) – Beranska policija uhapsila je dvije osobe zbog nasilničkog ponašanja i nanošenja teških povreda advokatu Aleksandru Simonoviću, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je beranskoj policiji prijavljeno da je u zgradi Osnovnog suda u tom gradu došlo do fizičkog sukoba između nekoliko osoba.

Iz policije su kazali da su, izlaskom na lice mjesta i preduzimanjem aktivnosti iz svoje nadležnosti, utvrdili da je fizički napadnut advokat Simonović, koji je tom prilikom zadobio frakturu vilice.

“Od njega su prikupljena obavještenja na zapisnik kojom je prilikom naveo da su ga nakon suđenja, na kojem je bio angažovan, fizički napali D.A. (47) i E.A. (18)”, kazali su iz policije.

Kako su dodali, obavještenja su prikupljena od njih, ali i od svjedoka.

“Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama koji je kvalifikovao krivično djelo – nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teške tjelesne povrede, pa su po njegovom nalogu D.A. i E.A.”, uhapšeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS