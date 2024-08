Milatović-Kasanof: Potvrđena snažna saradnja između Crne Gore i SAD-a

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) mogle bi dodatno da pomognu u promovisanju ubrzanja evropskog puta Crne Gore, ocijenjeno je u razgovoru crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića sa novim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Aleksandrom Kasanofom.

Kako je saopšteno iz Kabineta predsjednika, Milatović se sa Kasanofom sastao na marginama bezbjednosnog foruma GLOBSEC u Pragu.

Milatović je rekao da je na sastanku potvrđena snažna saradnja i strateško partnerstvo između SAD i Crne Gore, navodeći da je to važna poruka.

Kako je dodao, saglasili su se da bi SAD mogle dodatno da pomognu u promovisanju ubrzanja evropskog puta Crne Gore.

“Znate da je američki glas u Briselu takođe vrlo važan i ono važno je, i što sam istakao i u okviru razgovora, da radimo dodatno na intenziviranju naše ekonomske saradnje, kroz dodatno stavljanje fokusa na ekonomski dijalog”, rekao je Milatović nakon sastanka.

On je kazao da je Crna Gora kredibilna NATO saveznica i da Amerika to vrlo dobro zna.

Milatović je naveo da je sa Kasanofom razgovarao i o određenim izazovima na putu Crne Gore ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

“Imamo snažnu i tehničku podršku SAD-a, prije svega u dijelu vladavine prava i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i to će tako biti i u narednom periodu”, poručio je Milatović.

