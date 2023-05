Milatović: Dolazak svih predsjednika iz regiona na inauguraciju bio bi dobra poruka

Podgorica, (MINA) – Dolazak svih predsjednika država regiona na inauguraciju u Podgorici 20. maja bio bi dobra poruka Evropskoj uniji (EU) i široj međunarodnoj zajednici, ocijenio je novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Milatović je, u intervjuu televiziji Vijesti, rekao da su dobili potvrdu da će njegovoj inauguraciji prisustvovati brojni visoki zvaničnici iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske i Njemačke.

“To je dobar signal povjerenja i međusobnog uvažavanja između Crne Gore i tih zemalja i to me zaista raduje”, kazao je Milatović.

Kako prenosi portal Vijesti, on je naveo da su na inauguraciju pozvani svi predsjednici zemalja regiona.

“U duhu politike dobrosusjedskih odnosa, koju Crna Gora želi da ima sa svim svojim susjedima, mislim da bi i njihov dolazak upravo bio dobra poruka i EU i široj međunarodnoj zajednici jedne saradnje unutar regiona”, kazao je Milatović.

On je rekao da inauguraciojom želi da pokaže dodatno unapređenje demokratske prakse u Crnoj Gori.

“Znate da sam čin zvaničnog polaganja zakletve predsjednika treba da bude ispred poslanika u parlamentu. Upravo će tako ovoga puta i da bude. Smatram da time šaljemo dobru demokratsku poruku. Upravo to je bio jedini razlog zbog čega se i sam čin inauguracije odvija u Skupštini Crne Gore”, rekao je Milatović.

On je najavio da će njegov odnos prema Cetinju najbolje biti izrečen u njegovom budućem vrlo aktivnom sudjelovanju u okviru Senata Prijestonice.

Milatović je kazao da je bitno da, nakon vanrednih parlamentarnih izbora, Crna Gora dobije stabilnost koja će biti reflektovana kroz politički stabilnu vladu i njen dobar odnos sa parlamentom.

“Mislim da je vrlo važno za društvo da uđe u politički stabilnije vode. To je ono što želim kao predsjednik”, zaključio je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS