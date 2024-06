Milatović: Crna Gora se suočava sa manipulativnim djelovanjem najvažnijih političkih aktera

Podgorica, (MINA) – Crna Gora se suočava sa nedostatkom integriteta, netransparentnim radom i manipulativnim djelovanjem najvažnijih političkih aktera, ocijenio je predsjednik države Jakov Milatović.

“Politička kontrola Javnog servisa, sukobi unutar bezbjednosnog sektora, nemogućnost završetka izbornog procesa u Šavniku, partitokratija uz odsustvo znanja u upravljačkim organima državnih preduzeća, samo su neki od primjera loše prakse”, naveo je Milatović u objavi na društvenoj mreži X.

On je rekao da su loši primjeri i izglasavanje neustavnih zakona u Skupštini i izbjegavanje javne rasprave prilikom izrade važnih zakonskih izmjena.

“Takvo djelovanje je suprotno onom koje doprinosi demokratskom razvoju društva”, ocijenio je Milatović.

