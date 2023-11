Milatović: Cetinje svjedoči o tome kako hrabrost donosi slobodu

Podgorica, (MINA) – Cetinje, svojim trajanjem i istorijskom zaostavštinom, svjedoči o tome kako hrabrost donosi slobodu, a sloboda umjetnost i kulturu, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović na svečanoj sjednici povodom Dana Prijestonice.

Kako je saopšteno iz službe za informisanje predsjednika, Milatović je naveo da je tačno prije 79 godina, nakon slavne antifašističke borbe u cetinjskom kraju, izvojevana pobjeda nad okupatorom, čime je sloboda dobila svoj puni iskaz.

Prema njegovim riječima, ono što je započeto 13. jula 1941. godine, a što je kao luča slobode zasijalo u mraku fašizmom porobljene Evrope, dovelo je do rađanja grada heroja, na ponos Crnoj Gori i njenoj nepokornoj istoriji.

„Sa Košćela, slavom Ljubotinjskog i Gornjo – ceklinskog odreda, poslata je poruka čitavom svijetu da se „lanci ne ljube“ a veliki heroji ovih krajeva, u ratnim godinama koje su uslijedile, pronosili su širom okupirane Jugoslavije duh otpora ponijet sa crnogorskog kamena“, kazao je Milatović.

Kako je rekao, u temelje postojanja Cetinja, ali i Crne Gore, ugrađeno je životno djelo svih 49 narodnih heroja koji su tu rođeni, ali i boraca Desete crnogorske i Druge dalmatinske brigade, koji su položili živote u borbama za oslobođenje Prijestonice.

„Dužni smo da im danas, sa ovog mjesta, odamo počast i iskažemo zahvalnost za slobodu koju su nam ostavili u amanet“, naveo je Milatović.

Od oslobođenja pa do danas, kako je kazao, Prijestonica je prolazila kroz dinamične društvene i ekonomske promjene, dijeleći sudbinu čitave Crne Gore.

„Pregalaštvo i vizija komunističkih poslijeratnih elita rezultirali su višedecenijskim snažnim privrednim razvojem cetinjskog kraja, oličenim u gigantima na čijim poslovnim uspjesima je izgrađivano moderno Cetinje, poput Oboda, Košute, Tare i Bojane“, rekao je Milatović.

Kako je naveo, odnos tadašnjih vlasti prema Cetinju, koji je uslovio njegov kontinuiran ekonomski i društveni razvoj – bila je mjera istinskog poštovanja prema važnosti i nasljeđu koje taj grad nosi u sebi.

Milatović je kazao da je, nažalost, nekontrolisana tranziciona stihija devedesetih, koja je zahvatila čitavu Crnu Goru, ostavila duboke posljedice po razvoj Cetinja i egzistenciju ljudi koji tu žive.

„Privredni subjekti koje sam pomenuo su ugašeni, gradska infrastruktura u velikoj mjeri ostala zanemarena, a perspektiva Cetinjanki i Cetinjana je dominantno usmjeravana van Prijestonice“, dodao je Milatović.

On je rekao da upravo zbog toga, danas kada je došlo do promjena i u državi i na Cetinju, državne i lokalne politike primarno moraju biti usmjerene na unapređenje infrastrukture i pokretanje investicionog ciklusa, koji će u simbiozi dovesti do stvaranja uslova za poboljšanje životnog standarda svih stanovnika Prijestonice.

Prema riječima Milatovića, bogato kulturno istorijsko nasljeđe, predivna priroda i blizina mora tri su snažna stuba na kojima Prijestonica treba da temelji razvojne perspektive.

On je kazao da je srećan što je u ulozi ministra ekonomskog razvoja potpisao ugovor o izgradnji žičare Kotor – Lovćen.

Milatović je dodao da je uvjeren da su time dali novu razvojnu perspektivu cetinjskom kraju.

„Moja snažna namjera je da upravo do kraja mandata žičara dođe i do samog Cetinja“, naveo je Milatović.

On je rekao da u naporima koje ulaže nova gradska uprava, na čelu sa gradonačelnikom Nikolom Đuraškovićem, prepoznaje istinsku posvećenost i ogromnu želju da odluke koje donosi lokalna vlast budu u funkciji daljeg razvoja te zajednice.

Milatović je podsjetio da je na protekloj sjednici Senata Prijestonice, kojom je predsjedavao, usvojen Program razvoja Prijestonice za sljedeću godinu, kao dokument kojim se definišu najvažniji infrastrukturni i razvojni projekti Cetinja.

„U danu kada slavimo oslobođenje Cetinja od fašističkog okupatora prilika je da, zagledani u slavnu prošlost, otvaramo buduće perspektive sadašnjih, ali i generacija koje dolaze“, naveo je Milatović.

On je kazao da se na Cetinju, Gorskim vijencem ovjenčanim, rađala neprolazna misao velikog Njegoša, oblikovao državnički instikt Kralja Nikole, začeo umjetnički genij Petra Lubarde, Dada Đurića i Mila Milunovića, izgrađivao slobodarski prkos Peka Dapčevića i Veljka Mićunovića.

„Zato Cetinje svojim trajanjem i istorijskom zaostavštinom, kao malo koji grad na svijetu, svjedoči o tome kako hrabrost donosi slobodu, a sloboda umjetnost i kulturu“, istakao je Milatović.

On je svim Cetinjankama i Cetinjanima čestitao Dan Prijestonice.

„Da je vječno Cetinje. Da je vječna Crna Gora“, naveo je Milatović.

