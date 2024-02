Martinović – Kumer: Značajan napredak u prvih 100 dana rada Ministarstva

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera ostvarilo je značajne napretke u oblasti ekologije i zaštite životne sredine u prvih 100 dana rada, ocijenjeno je na sastanku resornog ministra Vladimira Martinovića i slovenačkog ministra zaštite životne sredine, klimatskih promjena i energije, Bojana Kumera.

Iz Ministarstva turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera saopšteno je da je Kumer tokom sastanka u Ljubljani izrazio jasnu podršku Slovenije na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU), posebno u dijelu zatvaranja Poglavlja 27.

On je istakao da je saradnja između dvije zemlje uspješna.

Martinović, koji boravi u radnoj posjeti Sloveniji, rekao da je ta država ključni partner u procesu pristupanja Crne Gore EU i da je Vlada Crne Gore snažno posvećana ubrzanom ulasku u evropsku porodicu.

„Nakon detaljne analize, prepoznali smo važnost jačanja ekoloških politika kako bismo ispravili nedostatke iz prethodnih izvještaja Evropske komisije“, naveo je Martinović.

On je istakao da uspješna saradnja Crne Gore i Slovenije omogućava da se zajedno iniciraju brojni projekti u oblasti ekologije i zaštite životne sredine.

Martinović je informisao Kumera o predlozima zakona iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine koji su do sada utvrđeni na Vladi Crne Gore.

Kumer je saopštio je planove koje Slovenija sprovodi u cilju zaštite životne sredine i ispunjavanja preostalih ekoloških standarda.

„Izrazivši podršku Crnoj Gori u ostvarenju tih ciljeva, Kumer je istakao važnost dalje saradnje između dva Eko fonda i najavio planove za pomoć crnogorskom Eko fondu“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da su tokom sastanka razmatrane teme iz drugih oblasti i da je bilo riječi i o potencijalu sjevera, gdje je Kumer izrazio optimizam u pogledu budućih projekata.

„Zaključeno je da će Ministarstvo turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera Crne Gore nastaviti da sprovodi politike i projekte usmjerene ka unapređenju ekologije, zaštiti životne sredine i podršci održivom razvoju, uz podršku partnerskih zemalja poput Slovenije“, navodi se u saopštenju.

