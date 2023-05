MANS: Na ugovore o djelu uoči izbora potrošeno 3,2 miliona EUR

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, od marta do aprila, po osnovu ugovora o djelu iz trezora isplaćeno oko 3,2 miliona EUR, pokazala je analiza potrošnje državnog budžeta Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Iz MANS-a su rekli da su isplate iz državnog budžeta po osnovu ugovora o djelu u prva dva mjeseca izborne kampanje za predstojeće parlamentarne izbore uvećane za preko 60 odsto u odnosu na isti vremenski period prošle godine.

“Za period mart/april ove godine je po osnovu ugovora o djelu iz trezora isplaćeno oko 3,2 miliona EUR, dok je iznos za isti period prošle godine iznosio oko 2,1 milion EUR”, kazali su iz MANS-a.

Oni su naveli da je u martu najveće uvećanje imala Uprava za katastar i državnu imovinu koja je ove godine isplatila 405 hiljada EUR po osnovu ugovora o djelu, što je više nego duplo u odnosu na prošlu godinu.

“Slijedi Ministarstvo kulture i medija koje prošle godine u martu nije imalo izdataka za ugovore o djelu, a ove godine je isplatilo čak 120 hiljada EUR”, rekli su iz MANS-a.

Oni su naveli da je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) takođe dupliralo isplate naknada po ugovoru o djelu u odnosu na prošlu godinu, pa je tako samo u martu ove godine isplaćeno 115 hiljada EUR.

Kako su iz MANS-a dodali, isplate po tom osnovu u odnosu na prošlu godinu je duplirala i Uprava prihoda i carina koja je u martu isplatila 103 hiljade EUR.

Oni su naveli da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u martu prošle godine nije imalo isplata, a da je ove godine u istom periodu isplatilo blizu 60 hiljada EUR po osnovu ugovora o djelu.

“Povećanja u odnosu na prošlu godinu kada je u pitanju april predvodi Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) koja u aprilu prošle godine nije imala isplata, dok je ove godine isplatila blizu 120 hiljada EUR”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, uvećanje u aprilu je imao i MUP koji je ove godine isplatio 190 hiljada EUR, skoro duplo više nego u aprilu prošle godine.

“Kao i u martu prošle godine, Ministarstvo kulture i medija ni u aprilu nije imalo isplata, ali je zato u aprilu ove godine isplaćeno 73 hiljade EUR po osnovu ugovora o djelu”, naveli su iz MANS-a.

Oni su kazali da je skoro tri puta veće isplate u odnosu na april prošle godine imala Uprava za inspekcijske poslove koja je u aprilu ove godine na ugovore o djelu dala oko 96 hiljada EUR.

Kako su dodali, Fond za zdravstveno osiguranje je prošle godine u aprilu isplatio tek 1.700 EUR po osnovu ugovora o djelu, dok taj iznos u aprilu ove godine iznosi blizu 50 hiljada EUR.

Iz MANS-a su rekli da je slična situacija je i sa većinom ostalih budžetskih korisnika koji su tokom marta i aprila ove godine uvećali isplate iz budžeta po ovom osnovu.

“Insitucije koje su u odnosu na prošlu godinu manje isplaćivale po osnovu ugovora o djelu tokom marta i aprila ove godine uključuju Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo finansija, te Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma”, naveli su iz MANS-a.

Oni su naveli da je takozvano kratkoročno zapošljavanje u prethodnom periodu bilo prepoznato kao jedan od mehanizama za nezakoniti uticaj na slobodnu izbornu volju građana i jedna od ključnih poluga za uticaj na izborni rezultat koje je koristila vlast prije 2020. godine.

“Međutim, podaci o povećanim isplatama po osnovu ugovora o djelu u susret vanrednim parlamentarnim izborima pokazuju da stara praksa nije u potpunosti napuštena, kao i da se mehanizmi koja je nekadašnja opozicija kritikovala, sada neštedemice koriste sa pozicije vlasti”, ocijenili su iz MANS-a.

Oni su najavili da će u susret parlamentarnim izborima nastaviti da prate potrošnju državnog budžeta koji čija zloupotreba, kako su rekli, očito nije prestala sa promjenom vlasti.

Iz MANS-a su naveli da su detaljni podaci o izdacima za ugovore o djelu dostupni na interaktivnom grafiku, na linku https://www.cistakampanja.me/potrosnja-za-ugovore-o-djelu-u-2023-i-2022-godini/.

