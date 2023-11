Mandić: Vlada će inicirati izmjene i dopune Zakona o popisu

Podgorica, (MINA) – Vlada će inicirati izmjene i dopune Zakona o popisu, kako bi se izašlo u susret realnim zahtjevima opozionih partija, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Manidć i poručio da neće pristati na opstrukcije i da će popis početi 30. novembra.

On je to rekao u obraćanju nakon sastanka sa predsjednicima parlamentarnih partija, kojem nijesu prisustvovali predstavnici Demokratske partije socijalista (DPS), Socijaldemokrata (SD), Građanskog pokreta URA i Hrvatske građanske inicijative.

Mandić je rekao da Skupština ima zakonodavnu funkciju i, da bi se realizovali određeni zaključci, mora se izvršiti izmjena i dopuna Zakona o popisu.

On je kazao da su željeli da u parlamentu, uz učešće svake stranke, budu inicijatori izmjene i dopune tog zakona.

“Ali DPS i SD nijesu željeli da budu dio tog skupštinskog dijaloga iskazujući odlučnost i namjeru da taj proces treba da vodi isključivo Vlada”, dodao je Mandić.

On je rekao da je iznenađen što opozicione stranke imaju “veće povjerenje u Vladu nego u sebe”.

“Na današnjem sastanku, kome su prisustvovali premijer (Milojko Spajić), potpredsjednik vlade, šefovi klubova poslanika i predsjednici stranaka koji su željeli da se ovo važno pitanje riješi, postigli smo dogovor da izmjene i dopune zakona inicira Vlada”, naveo je Mandić.

On je rekao da izlaze u susret opozicionim strankama, pa da će u narednih nekoliko dana sve primjedbe poslati inicijatoru, koji će pokrenuti proceduru izmjene i dopuna Zakona o popisu.

Mandić je kazao da su konstatovali da je Eurostat sa najvećim ocjenama tretirao i vrednovao rad Monstata.

“Imamo dobru političku namjeru da ispunimo sve realne zaključke opozicije, od kojih su se neki pokazali kao veoma dobri i odmah se prihvataju, ali ne pristajemo da postoje opstrukcije održavanju popisa”, rekao je Mandić.

On je rekao da parlamentarna većina i 44. Vlada imaju veoma ozbiljne namjere da u četiri godine značajno promijene Crnu Goru i unaprijede kvalitet života u njoj, pa da će im, kako je naveo svi podaci sa popisa biti neophodni za reforme koje planiraju.

“Popis će biti održan 30. novembra”, istakao je Mandić.

