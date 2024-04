Mandić: Rekonstrukcija Vlade da bude u junu, ima prostora za BS

Podgorica, (MINA) – Vlada bi trebalo da bude rekonstruisana u junu, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić i dodao da u izvršnoj vlasti ima prostora i za Bošnjačku stranku.

On je u emisiji Argumenti na Televiziji Crne Gore kazao da je Skupština za pet mjeseci uradila mnogo i da je funkcionisanjem parlamenta i parlamentarne većine.

“Zadovoljan sam funkcionisanjem parlamentarne većine ali moja odgovornost nije samo da brinem o parlamentarnu većine, moram i da brinem o opoziciji”, rekao je Mandić, prenosi Portal RTCG.

Mandić smatra da nije najbolje rješenje da rekonstrukcija Vlade bude u dvije faze.

“Tako bi bilo da je Vlada čitavi mandat provela u rekonstrukcijama”, rekao je Mandić.

On je naglasio da kompletna rekonstrukcija treba da se desi u junu.

“Treba da premijer ispita dosadašnji tim koji je igrao u ovoj utakmici, a nakon toga da ispoštujemo koalicioni sporazum i da na jesen imamo rezultate kojima ćemo se ponositi”, poručio je Mandić.

On je rekao da ne vidi zašto bi nekome smetalo da Vlada bude sastavljena od velikog broja činilaca i dodao da se zalaže da u njoj budu “oni koji su bili nosioci slobode 30. avgusta 2020. godine”.

“Oni treba da budu pozvani, svakako da prostora ima i za Bošnjačku stranku”, kazao je Mandić.

On smatra da teško može doći do prijevremenih paralamnetarnih izbora.

“Teško može doći do prijevremenih parlamentarnih izbora jer parlamentarnih izbora nema dok neka vlada ima 41 poslanika u Skupštini Crne Gore. Ne vidim da će samo na osnovu priče doći do parlamentarnih izbora “, rekao je Mandić.

Komentarišući turbulencije u Vladi kada se birao vršilac dužnosti direktora Uprave policije, Mandić je kazao da je Vlada bez potrebe pokazala slabost u određenim trenucima.

“Desio se incident vezano za izbor vršioca dužnosti direktora Uprave policije, ali vjerujem da će kroz snaženje Vlade ona odgovoriti najvažnijim zadacima”, istakao je Mandić.

On je rekao da je problem sa Šavnikom trebalo davno riješiti, nakon isteka mandata Skupštine.

“Na dva biračka mjesta upisan je najveći broj lažnih glasača. Za sve postoji zakon i to je trebala da riješi prethodna vlada”, istakao je Mandić.

Prema njegovim riječima, postoje dva rješenja za Šavnik.

“Uvođenje prinudne uprave i organizacija izbora ali prethodno čiščenje biračkog spiska, to je rješenje za Šavnik. Drugo rješenje je da se u parlamentu napravi dogovor oko posebnog zakona kojim bi se uredila ta materija”, kazao je Mandić.

Upitan kako komentariše imenovanja koja su izazvala reakcije u javnosti, između ostalih Predraga Drecuna u Investiciono razvojnom fondu, Mandić je kazao da su za to odgovorne partije koje kandiduju svoje predstavnike.

“Mislim da će partije koje su kandidovale svoje predstavnike snositi odgovornost na izborima, oni polažu račune samo svojim glasačima”, poručio je Mandić.

On je istakao da će se vidjeti na izborima hoće li biti nagrađeni ili kažnjeni.

“To je odgovornost Vlade, kao i partije koja ga je kandidovala”, dodao je Mandić.

