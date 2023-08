Mandić: Prihvatamo ponudu Spajića

Podgorica, (MINA) – Koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG) prihvata javno iznijetu ponudu mandatara za sastav nove Vlade Milojka Spajića, rekao je lider Nove srpske demokratije (NSD) Andrija Mandić.

Mandić je, na konferenciji za novinare, rekao da su sa Spajićem imali nekoliko razgovora, na kojima su postigli određene dogovore.

“Jedan od važnijih dogovora je bio da Spajić svoju ponudu učini javnom, kako bismo mogli da se na stranačkim organima izjasnimo da li je prihvatamo ili odbacujemo. Bez nadležnih stranačkih organa niti možemo odbiti niti prihvatiti tu ponudu”, kazao je Mandić.

On je naveo da su u subotu uveče, kada je održan posljednji sastanak, dogovorili da u nedjelju dobiju javnu ponudu, a da već u ponedeljak zakažu stranačke organe i odgovore na to što nudi Spajić.

Mandić je kazao da su još tokom pregovora uvidjeli “da je Spajić iste resore nudio toj koaliciji, ali i ostalim partijama koje je trebalo da čine buduću vladu”.

“Zato smo i tražili da ponuda bude javna, kako ne bi ispalo da smo nekome nešto oteli. Umjesto te javne ponude, dobili smo informaciju da smo odbili ponudu koju nam je dao Spajić”, rekao je Mandić.

On je naveo da je tek danas, u polemici između Spajića i ZBCG, čitava javnost mogla da čuje kakva je to ponuda za ZBCG.

“Nakon što smo ponudu Spajića pročitali u medijima, konsultovali smo stranačke organe i donijeli odluku da prihvatamo tu ponudu”, kazao je Mandić.

On je dodao da im je ponuda prihvatljiva ne jer su slabi nego jer misle da naredna vlada treba da spriječi povratak Demokratske partije socijalista (DPS) na vlast, ili direktno ili preko “njihovih izaslanika koji treba da uđu u ovu vladu”.

Mandić je rekao da ZBCG pristaje na mnogo manje od onoga što im pripada, ali da žele da zaustave povaratak DPS-a.

On je naveo da “jasno prepoznaju šta znači ono što se saopštava ovih dana” od pojedinih predstavnika manjinskih stranaka koje bi ušle u vladu, ako u njoj nema ZBCG.

“Upravo su te stranke sve ove godine podržavale režim Mila Đukanovića, podržavale su ga i na posljednjim predsjedničkim i parlamentarnim izborima”, dodao je Mandić.

On je kazao da te stranke dobro znaju ko je najveća prepreka i brana povratku DPS-a i da zato žele da zaustave formiranje, kako je naveo, prirodne i normalne vlade koju su izabrali građani.

“Prihvatamo ovo što je javno ponuđeno od mandatara Spajića. Spremni smo da narednih dana sjednemo za sto i odbranimo narodnu volju”, poručio je Mandić.

Nosilac liste ZBCG Milan Knežević kazao je da je su se u subotu sa Spajićem čvrsto i jasno dogovorili da im u nedjelju pošalje pisanu ponudu o mogućem ulasku te koalicije u vladu.

Prema njegovim riječima, Spajić je davao iste ponude toj koaliciji, ali i ostalim strankama koje su učestvovale u pregovorima.

“Tako je Ministarstvo prosvjete nuđeno nama, ali i Ujedinjenoj Crnoj Gori, Ministarstvo sporta nama i Socijalističkoj narodnoj partiji, evropskih poslova nama i Hrvatskoj građanskoj inicijativi, poljoprivrede nama i Bošnjačkoj stranci, a mjesto potpredsjednika za regionalni razvoj i kapitalne investicije nama i Albanskom forumu”, naveo je Knežević.

On je kazao da su tražili javnu ponudu kako bi bilo jasno ko želi da iskreno bude dio stabilne vlade, a ko želi da politički trguje i na taj način lomi stranke manjinskih naroda, plašeći ih koalicijom ZBCG.

“Očigledno da neko još uvijek ne želi da ZBCG bude dio vlade, a da je Spajić očigledno pod određenim unutrašnjim i spoljnim pritiscima vodio ovakve kalkulacije i vodio ovakav pregovarački proces”, ocijenio je Knežević.

On je ponovio da je ponuda Spajića toj koaliciji prihvatljiva.

Kako je naveo, ako je Spajiću stvarno stalo da ima stabilnu većinu od 56 poslanika u parlamentu, da dođe do reforme u pravosuđu, zatvaranja poglavlja 23 i 24, onda nema nikakav izgovor, jer je ZBCG prihvatila svih deset principa.

“Završavam sa pozivom Milatoviću i Spajiću – dobili ste odgovor, za koji ste znali da će da bude pozitivan, ali od kojeg ste bježali. Danas ste poslali ponudu mandatara, mi je prihvatamo iako je na štetu naše koalcije, a sada da vidimo šta će Spajić i Milatović da urade”, zaključio je Knežević.

