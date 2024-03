Mandić položio vijenac u kasarni u Danilovgradu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić položio je danas vijenac u kasarni u Danilovgradu povodom 25 godina od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije.

Mandić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, vijenac posvetio „Herojskim braniocima Crne Gore 1999. godine“ i prvoj žrtvi NATO bombardovanja, vojniku Saši Stajiću.

On je istakao „da se sa pijetetom sjećamo svih koji su svoj život dali u odbrani zajedničke države, kao i nevinih civilnih žrtava“.

„Posebno ističemo činjenicu da je ovo prvi put da visoki državni funkcioner Crne Gore odaje poštovanje nevinim žrtvama i herojima odbrane zemlje 1999. Vječan im pomen“, navodi se u saopštenju.

