Maloljetnik uhapšen zbog lažnih dojava o bombama u kotorskoj školi

Podgorica, (MINA) – Maloljetnik star 17 godina uhapšen je zbog lažnih dojava o bombama u Srednjoj muzičkoj školi „Vida Matjan” u Kotoru, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da se maloljetnik, koji je uhapšen u petak po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, sumnjiči za krivično djelo lažno prijavljivanje.

„Službenici Sektora za borbu protiv kriminala i Regionalnog centra bezbjednosti Jug, kroz međuagencijsku i saradnju sa međunarodnim partnerima i koordinaciju sa nadležnim državnim tužilaštvom, identifikovali su i uhapsili maloljetnika koji je putem mejla uputio poruke prijeteće sadržine na adresu škole u Kotoru“, kaže se u saopštenju.

On je, kako se sumnja, 27. februara uputio više prijetećih mejlova na adresu Srednje muzičke škole „Vida Matjan”, a čiji sadržaj se odnosio na navodno postavljene eksplozivne naprave.

„Imajući u vidu posljednje događaje, u kojima su mete sajber aktivnosti bile obrazovne ustanove, obavještavamo javnost da će službenici policije nastaviti istraživanje tih kriminalnih aktivnosti sa posebnim fokusom i pažnjom kroz raspoložive kapacitete, u cilju zaštite najranjivijih društvenih kategorija, u ovom slučaju djece“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su ukazali da aktivnosti koje se preduzimaju u sajber prostoru podrazumijevaju odgovorno ponašanje svih korisnika informacionih tehnologija.

Oni su naglasili da svako kršenje pozitivno pravnih propisa povlači i određeni oblik odgovornosti.

„Istovremeno pozivamo i roditelje da povećaju nadzor i kontrolu svoje djece u sajber prostoru“, navodi se u saopštenju.

Uprava policije će, kako su kazali, kroz preventivne mehanizme u narednom periodu uspostaviti i dodatne operativno – standarne procedure postupanja, po modelu međunarodnih bezbjednosnih službi, u ovakim slučajevima.

Iz policije su rekli da će se na taj način, kroz inkluziju sa upravama škola, zajedničkim pristupom djelovati u cilju smanjenja eventualnih bezbjednosnih rizika, a u odnosu na samu prijavu će se postupati u realnom vremenu uz ocjenu trenutnih okolnosti i prijetnji.

„Kako bi se spriječilo destruktivno djelovanje neodgovornih pojedinaca i smanjila šteta, pritom vodeći se prioritetima zaštite lične i imovinske sigurnosti građana“, navodi se u saopštenju policije.

