Podgorica, (MINA) – Politika proširenja Evropske unije (EU) ostaće visoko na listi prioriteta tokom predsjedavanje Mađarske Savjetu EU u drugoj polovini naredne godine, poručila je otpravnica poslova mađarske Ambasade u Crnoj Gori, Mira Vuiti.

Ona je, na sastanku sa predsjednikom Skupštine Crne Gore Andrijom Mandićem, kazala da je Mađarska posvećena evropskoj integraciji Zapadnog Balkana.

“Na toj liniji, ona je podsjetila na predstojeće predsjedavanje Mađarske Savjetu EU u drugoj polovini naredne godine, ističući da politika proširenja ostaje visoko na listi prioriteta”, saopšteno je iz crnogorskog parlamenta.

Mandić je, konstatujući tradicionalno dobre bilateralne odnose, zahvalio na iskrenoj i kontinuiranoj podršci Mađarske u pravcu politike proširenja i evropske integracije Crne Gore.

„On je istakao značaj ekspertske podrške Crnoj Gori i izrazio uvjerenje da će tokom predstojećeg mandata predano i efikasno raditi na unapređenju postojećih i stvaranju novih oblika saradnje”, kaže se u saopštenju.

Mandić je zahvalio na čestitki predsjednika Narodne skupštine Mađarske Lasla Kovera povodom izbora na funkciju predsjednika crnogorske Skupštine, ističući važnost parlamentarne diplomatije u unapređenju sveukupnih odnosa.

Sagovornici su se, kako se navodi, saglasili da dvije države imaju brojne potencijale za unapređenje infrastrukturnih, kao i drugih oblasti od zajedničkog interesa.

