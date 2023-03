M.B. nije imao zakazano suđenje, ranije osuđivan zbog nedavanja alimentacije

Podgorica, (MINA) – Podgoričanin M.B., koji je danas stradao nakon što je aktivirao bombu u Osnovnom sudu, nije imao zakazano suđenje, niti je bio pozvan u tu instituciju, saopštili su iz Osnovnog suda navodeći da se radi o osobi koja je ranije pravosnažno osuđena zbog nedavanja alimentacije.

Sudija portparol Osnovnog suda Ivana Becić kazala je da je danas oko 11 sati i 40 minuta u zgradi tog suda aktivirana eksplozivna naprava.

Ona je navela da je, podacima koji su dostupni sudu, osoba koja je aktivirala eksplozivnu napravu poginula, dok je više osoba povrijeđeno.

“Eksplozivna naprava je aktivirana u holu suda na prizemlju, gdje se nalaze šalteri za rad sa strankama, pisarnice, a u prisustvu velikog broja zaposlenih i građana”, rekla je Becić.

Ona je kazala da je na lice mjesta pristupila policija i služba hitne pomoći, kao i da je uviđaj i dalje u toku.

Becić je rekla da su predsjednica Osnovnog suda Željka Jovović i vršiteljke dužnosti predsjednice Vrhovnog suda i vrhovne državne tužiteljke, Vesna Vučković i Tatjana Begović, posjetile povrijeđene u Kliničkom centru Crne Gore, gdje su obaviještene o njihovom zdravstvenom stanju.

“Prema podacima sa kojima za sada raspolažemo, stradali M.B, pred ovim sudom nije imao zakazano suđenje, niti je bio pozvan da pristupi u sud. Radi se o osobi koja je pred ovim sudom pravosnažno osuđena za krivično djelo nedavanje izdržavanja, kaznom rada u javnom interesu u junu prošle godine”, rekla je Becić.

Ona je dodala da je predmet formiran za sprovođenje te kazne upućen Ministarstvu pravde u čijoj je nadležnosti u decembru prošle godine.

“O svim ostalim podacima kojima sada ne raspolažemo blagovremeno ćemo obavijestiti javnost”, kazala je Becić.

