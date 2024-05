Značajna uloga medicinskih sestara u pružanju najbolje zdravstvene usluge

Podgorica, (MINA) – Medicinske sestre i tehničari imaju značajnu ulogu u pružanju najbolje zdravstvene usluge pacijentima, kazali su iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

Oni su rekli da je podizanje svijesti o ključnoj ulozi medicinskih sestara/tehničara u unapređenju zdravstvene zaštite, temeljni cilj obilježavanja Međunarodnog dana sestrinstva.

„U susret ovom važnom datumu, ne samo za medicinske sestre/tehničare crnogorskog zdravstvenog sistema, već i za esnaf širom planete, KCCG ističe njihov značaj i posvećenost u pružanju najbolje zdravstvene usluge našim pacijentima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se dao od blizu tri hiljade ukupno zaposlenih u KCCG, preko 1,6 hiljada su medicinske sestre i tehničari, čiji rad i angažman čine srž zdravstvene usluge.

„Njihova predanost, empatija i stručnost neizostavni su stubovi na kojima se oslanjamo kako bismo ostvarili našu misiju pružanja vrhunske zdravstvene zaštite svima kojima je ona potrebna“, rekli su iz KCCG.

Oni su kazali da su ove godine medicinske sestre i tehničari KCCG-a, umjesto prigodne svečanosti odlučili da svoj dan obilježe radno.

„U tom kontekstu su iskusne medicinske sestre i tehničari Instituta za bolesti djece održale niz predavanja u želji da svoja stručna znanja i bogato iskustvo podijele sa svojim mlađim koleginicama i kolegama“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su oni i ovom prilikom demonstrirali posvećenost unapređenju medicinske prakse i brige o najmlađima.

Kako se dodaje, medicinske sestre i tehničari su poručili da je njihov posao nezamjenljiv i da utiče na pojedinca, porodicu i cijelu zajednicu od samog početka, prvog plača, pa do posljednjih dana života.

Navodi se da se ovogodišnji Dan sestrinstva obilježavaju u duhu povelje za promjene pod geslom: „Naše sestre – naša budućnost“.

Naglašava se da je želja medicinskih sestara i tehničara da, oni koji kreiraju javnu politiku i donose odluke o finasiranju zdravstvene zaštite, njihov položaj i potrebe učine vidljivijm.

„Insistiraju na kvalitetnom obrazovanaju i edukaciji uz poštovanje osnove njihove profesije: dobra komunikacija sa pacijentom, predanost pozivu i humanost. Istakli su i da edukacija nije samo privilegija ljekara“, kaže se u saopštenju KCCG.

Menadžment KCCG je, kako se navodi, danas u čast medicinskih sestara i tehničara organizovao prigodan koktel kako bi i na taj način ukazao iskreno poštovanje za neumorno pregalaštvo.

„Ovaj čin menadžmenta KCCG predstavlja iskrenu zahvalnost za njihovu svakodnevnu posvećenost, profesionalizam i neumorni rad kako bi osigurali zdravlje i dobrobit naših pacijenata“, kaže se u saopštenju.

