Božović: U Crnoj Gori nedostaje znanja o EU

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori nedostaje znanja o Evropskoj uniji (EU) i bitno je da svi svakog dana uče što više o značaju ulaska države u Uniju, poručio je državni sekretar u Ministarstvu evropskih poslova (MEP), Bojan Božović.

On je danas u čestvovao na panel debati „Evropska unija u očima mladih“, koju je u Kolašinu organizovala nevladina organizacija Multimedijal Montenegro, u sklopu obilježavanja Dana Evrope.

Panel debata organizovana je uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori i MEP-a.

Božović je, kako je saopšteno iz MEP, rekao da su mlad ljudi izuzetno bitni za proces evropske integracije.

“U Crnoj Gori nam nedostaje znanja o EU i pregovaračkom procesu i bitno je da svi, svakog dana aktivno učimo i znamo što više o značaju ulaska naše države u EU“, kazao je Božović.

On je kazao da je ovaj vid dijaloga sa mladima neophodan za razmjenu iskustava, znanja i rješenja.

Božović je, kako se navodi, istakao da je aktivna uključenost civilnog sektora u proces EU integracije neophodan i jedinstven resurs da se dođe do briljantnih ideja za unapređenje svih procesa.

„Nemamo vremena za gubljenje, moramo da shvatimo da ulazak u EU znači i poboljšanje kvaliteta života i povećanje standarda svih građana Crne Gore“, zaključio je Božović.

Na panelu su govorili i zamjenik šefice delegacije EU u Crnoj Gori Rikardo Seri i zamjenik ambasadora Njemačke u Crnoj Gori, Ralf Rojš.

Dodaje se da je na panelu učestvovao i predsjednik Opštine Kolašin Petko Bakić.

Iz MEP-a su rekli da su na događaju učestvovali mladi ljudi iz Kolašina, Bijelog Polja, Mojkovca i Berana koji su sa panelistima razmijenili mišljenje u vezi sa ulogom mladih u procesu pristupanja EU, koristima za mlade od procesa pristupanja i budućeg članstva, kao i načina na koji mladi vide pristupanje Crne Gore EU.

Nakon panela, na gradskom trgu je organizovana izložba fotografija na otvorenom, promotivni informativni pultovi i nagradna igra „Evropa na dlanu“.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS