Republika Srpska spremna na dogovor oko Bilećkog jezera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Republika Srpska (RS) spremna je na dogovor oko Bilećkog jezera, kazao je ministar energetike i rudarstva RS Petar Đokić.

On je u pismu crnogorskom kolegi Saši Mujoviću kazao da su spremni na dogovor i razgovor.

“Izražavam potpunu spremnost na razgovor i dogovor kada su u pitanju akumulacije Bilećkog jezera”, Đokić odgovarajući na poziv Mujovića od 27. marta, da se preduzmu zajednički koraci u pravcu rješavanja ovog pitanja.

Đokić je dodao i da je u međuvremenu obavio određene konsultacije sa Elektroprivredom RS.

“Spremni smo da nastavimo komunikaciju o ovom pitanju na način da usaglasimo termin sastanka kom bi prisustvovalie dvije delegacije, a u cilju pronalaska obostrano zadovoljavajućeg rješenja predmetnog pitanja” istakao je Đokić.

On je podsjetio na “spremnost i zajedničko razumijevanje i nastojanje da unaprijedimo i proširimo saradnju unutar regiona u resornim oblastima kojima rukovodimo te pronađemo rješenja za pojedina otvorena pitanja”.

“To se posebno odnosi na rješavanje pitanja akumulacije Bilećkog jezera i u tom smislu izražavam potpuno spremnost za razgovor i dogovor”, dodao je Đokić.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva Crne Gore rekli su da je pismo Đokića prvi konkretan potez u rješavanju pitanja Bilećkog jezera, koje je višedecenijsko pitanje između tri države.

Kako se dodaje, najvažniji korak je napravljen na trilateralnom sastanku ministara energetike i rudarstva održanom u Beogradu na poziv srpske koleginice Dubravke Đedović Handanović.

Na sastanku je, kako se navodi, dogovorena načelna saglasnost da se svim zajedničkim potencijalima pristupa na principima saradnje i međusobnog uvažavanja, u partnerskom odnosu prijateljskih država.

Iz Ministarstva su rekli da je odmah nakon sastanka u Beogradu, Mujović uputio poziv Đokiću da se krene u realizaciju dogovorenog, i da je najbolji test upravo Bilećko jezero.

“Pitanje Bilečkog jezera je test našeg zajedničkog kapaciteta i sposobnosti da sarađujemo, da sporna pitanja rješavamo dogovorom, uz puno uvažavanje i razumijevanje. Budimo ta politička snaga koja je stvorila črstu osnovu za još tješnje odnose generacija koje dolaze”, rekao je tada Mujović.

Iz Ministarstva su kazali da će o terminu sastanka dvije delegacije blagovremeno obavijestiti javnost.

