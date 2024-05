Crna Gora ima podršku EU za što skorije članstvo

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima podršku Evropske unije (EU) za intenziviranje procesa integracije i što skorije članstvo, poručeno je sa sastanka skupštinskog Odbora za evropske integracije sa ambasadorima država članica EU.

Iz Skupštine su rekli da je sastanak održan povodom 9. maja, Dana Evrope.

Navodi se da je na sastanku razgovarano o aktuelnom stanju u pregovorima Crne Gore sa EU, sa fokusom na ispunjavanje privremenih mjerila u ključnim pregovaračkim poglavljima.

Predsjednik Odbora Ivan Vuković kazao je da je cilj sastanka razmjena mišljenja sa predstavnicima diplomatskog kora u vezi sa aktuelnom fazom procesa pristupanja Crne Gore u EU.

„Kako bi zajedno poslali poruku o značaju članstva Crne Gore u EU uz posebno isticanje povoljnog momenta za proširenje i prijem novih članica“, rekao je Vuković.

On je naveo da se „čini da je EU spremna da otvori vrata novim članicama“.

„A očekuje se da Crna Gora ispuni zadato i uskoro zauzme 28. stolicu u EU“, kazao je Vuković.

On je, kako se navodi, zahvalio na porukama ohrabrenja diplomatskih predstavnika, uz nadu da će Crna Gora održati visok stepen saglasnosti povodom članstva u EU, baveći će se suštinom pregovaračkog procesa, a da će EU sa pažnjom pratiti reformske procese i čuvati jedinstvo Unije.

Ambasadorka EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa kazala je da EU prvi put u istoriji integracija usvaja Izvještaj o ispunjavanju privremenih mjerila (IBAR), i da očekuje pozitivan ishod za Crnu Goru na međuvladinoj konferenciji u junu.

Ona je naglasila važnost aktuelnog momenta i postajanje volje EU za oživljavanjem procesa integracija i podsticanje država koje teže članstvu na jaču dinamiku ispunjavanja obaveza i vidljivost rezultata.

Popa je, kako se dodaje, izrazila očekivanje da će i Skupština i Vlada iskoristiti povoljan momenat i ispuniti očekivano, kako bi Crna Gora ušla u završnu fazu pregovora.

U radnom dijelu sastanka, članovi Odbora su sa predstavnicima ambasada Austrije, Belgije, Bugarske, Češke, Hrvatske, Francuske, Njemačke, Grčke, Mađarske, Irske, Italije, Holandije, Rumunije, Slovačke, Slovenije i Španije, razmjenili mišljenje o trenutnom stanju u pregovorima.

Kako se navodi, naglašeno je da politička volja evropskih zvaničnika za proširenje Unije postoji, i da uspjeh daljih pregovora zavisi isključivo od odluka koje bude donosila Crna Gora.

„Sagovornici su se saglasili da EU ostaje prioritet u spoljnopolitičkom smislu kako za Crnu Goru, tako i region Zapadnog Balkana“, kaže se u saopštenju.

