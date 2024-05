U Kotoru o Planu rasta za Zapadni Balkan

Podgorica, (MINA) – Samit lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije (EU) biće održan u četvrtak u Kotoru, tokom koga će lideri zemalja regiona, predstavnici Unije i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) razmatrati Plan rasta za Zapadni Balkan.

Kako je saopšteno iz Vlade, domaćin Samita biće premijer Milojko Spajić.

Sastanku lidera regiona prisustvovaće i evropski komesar za susjedstvo i proširenje, Oliver Varhelji i pomoćnik američkog državnog sekretara zadužen za Evropu i Evroaziju, Džejms O’Brajen.

Kako se navodi, Samit se organizuje pod sloganom „Jedan region, zajednička vizija”.

Na događaj su, osim lidera i ministara iz zemalja regiona, pozvane i partnerske organizacije Savjet za regionalnu saradnju, Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka, Svjetska banka, Transportna zajednica.

Na događaj su, kako se dodaje, pozvani i Atlantski savez, Energetska zajednica, Fondacija za otvoreno društvo, ReSPA, GIZ, visoki predstavnici EK.

Iz Vlade su rekli da će u srijedu biti održan sastanak ministara evropskih poslova i finansija zemalja Zapadnog Balkana, predstavnika EK i partnerskih organizacija.

Oni su podsjetili da su tokom prethodnih mjeseci održani ministarski sastanci i regionalni samiti lidera Zapadnog Balkana u Skoplju i Tirani.

Na tim sastancima, kako se dodaje, lideri i ministri zemalja regiona i predstavnici Unije i SAD-a razgovarali su o Planu rasta za Zapadni Balkan.

Podsjeća se da taj Plan uključuje šest milijardi EUR bespovratne pomoći i kredita za ubrzanje socioekonomskog približavanja EU, odnosno dvije milijarde u grantovima i četiri milijarde u povoljnim kreditima koje garantuje Unija.

