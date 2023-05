LP podržala odluku o koaliciji sa DPS, SD i DUA

Podgorica, (MINA) – Glavni odbor Liberalne partije (LP) podržao je odluku o koalicionom nastupu te stranke sa Demokratskom partijom socijalista (DPS), Socijaldemokratama (SD) i Demokratskom unijom Albanaca (DUA) na vanrednim parlamentarnim izborima.

Iz LP su kazali da su za kandidate liberala na zajedničkoj listi izglasani Vatroslav Belan iz Tivta, Ammar Borančić iz Bara i Jelena Marković iz Nikšića.

Navodi se da su Belan, Borančić i Marković članovi Predsjedništva LP kao i odbornici u skupštinama opština Tivat, Bar i Nikšić.

“Glavni odbor je donio odluku na temelju dosadašnje kvalitetne saradnje sa partijama opozicije ali i shvatajući težak istorijski trenutak za Crnu Goru u kojem je jedinstvo građanske opozicije jedini bedem koji brani stabilnost crnogorske države, društava i institucija”, kaže se u saopštenju LP.

