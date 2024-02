Lirman: Ubrzano usvajanje evropskih standarda šansa za približavanje EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima šansu da se, ubrzanim usvajanjem evropskih standarda, približi članstvu u Evropskoj uniji (EU), poručila je državna ministarka za Evropu i klimu u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke, Ana Lirman.

Ona je u sklopu zvanične posjete Crnoj Gori posjetila Centar za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica (UDG).

Kako je saopšteno iz Centra, Lirman je ukazala na važnost napora koje EU, i posebno Njemačka, ulažu na polju postizanja klimatske neutralnosti.

Lirman je kao važnu poruku navela usvojene zaključke Konferencije o klimi iz Dubaija iz decembra na kojoj je donijet zaključak da čitav svijet sa upotrebe uglja pređe na upotrebu obnovljivih izvora energije.

Ona je, kako se navodi, naglasila značaj pravedne energetske tranzicije u regionima uglja, što je posebno relevantno za Crnu Goru, i da se u tom procesu mora voditi računa o energetskim, ekološkim i ekonomskim aspektima koje neminovna tranzicija donosi sa sobom.

“Lirman se osvrnula i na nedavno održanu Međuvladinu konferenciju između Crne Gore i EU, te ukazala da Crna Gora ima šansu da se ubrzanim usvajanjem EU standarda približi članstvu u Uniji”, kaže se u saopštenju.

Direktorica Centra za klimatske promjene UDG Ivana Vojinović upoznala je Lirman da Crna Gora pripada regionu Evrope koji je najranjiviji na posljedice klimatskih promjena, i da je u zadnjih 30 godina došlo je do rasta prosječne temperature za 1,1 stepen Celzijusa.

Vojinović je ukazala na nužnost da Crna Gora poveća svoju klimatsku ambiciju u odnosu na smanjenje emisija gasova se efektom staklene bašte sa postojećih 35 na 55 odsto do 2030. godine.

Ona je, kako se dodaje, ukazala i na ubrzanje usvajanja Nacionalnog energetskog i klimatskog plana koji bi trebalo da integriše klimatsko-energetski okvir EU do 2030.

Vojinović je upoznala Lirman da čak 75 odsto emisija gasova s efektom staklene bašte u Crnoj Gori potiče iz sektora energetike, uglavnom od proizvodnje energije zasnovane na uglju u jedinom termoenergetskom postrojenju, Termoelektrani Pljevlja.

Vojinović se, kako se navodi, složila da proces energetske tranzicije i prelazak na obnovljive izvore mora da bude pravedan i socijalno prihvatljiv za građane Pljevalja i čitavu Crnu Goru.

