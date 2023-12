Laušević: Registrovan povećan broj oboljelih od velikog kašlja

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori registrovan je povećan broj slučajeva oblijevanja od pertusisa, bolesti koja je poznata i pod nazivom veliki kašalj, ali stanje na terenu možda je još teže, kazao je epidemiolog Instituta za javno zdravlje (IJZ) Dragan Laušević.

Laušević je na konferenciji za medije naveo da se bolest može spriječiti vakcinacijom kao i da vakcina ima dovoljno, prenosi portal Vijesti.

“Do sada su otkrivena 22 slučaja i osam u laboratoriji na ispitivanju. Na terenu je možda još i teže stanje”, rekao je Laušević.

On je naveo da duži niz decenija nije bilo problema sa velikim kašljem, dodajući da je povećan broj oboljelih među adolescentima.

“Jedna od preporučenih mjera je da, dok se ne utvrdi od čega smo bolesni, nosimo maske i da se ne približavamo odojčadima”, kazao je Laušević, navodeći da očekuju povećani broj respiratornih infekcija u budućnosti.

Epidemiolog Milko Joksimović rekao je da djeca u prvoj godini primaju tri doze vakcine koje bi trebalo da ih zaštite.

Kako je objasnio, do pete godine prima se još jedna vakcina, prije škole.

“U programu vakcinacije predloženo je da se revakcinišu djeca još jednom pred polazak u školu. Djeca koja prime tri vakcine i prime jednu revakcinu imaju imunitet koji traje do četiri godine, da bi se sačuvali u najranjivijoj dobi”, objasnio je Joksimović.

