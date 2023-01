Krivokapić: Najveća prevara dogodiće se tokom predsjedničkih izbora

Podgorica, (MINA) – Bivši premijer Zdravko Krivokapić ocijenio je da će Demokratska partija socijalista (DPS) i Demokratski front (DF) na predstojećim predsjedničkim izborima igrati igru koja je usmjerena protiv Pokreta Evropa sad, za koji smatra da može da preporodi Crnu Goru.

On je, u emisiji Argumenti na Televiziji Crne Gore, kazao da će se najveća prevara desiti na predstojećim predsjedničkim izborima, zakazanim za 19. mart.

Krivokapić je rekao da ima hipotezu da će aktuelni predsjednik države i lider DPS-a Milo Đukanović pobijediti na predstojećim izborima.

“DPS će dati onoliko glasova koliko je potrebno Demokrtaskom frontu (DF) da uđu u drugi krug. To je igra koja se igra isključivo protiv Evrope sad, jer je taj pokret najčasnija, najbolja i spasonosna kombinatorika za Crnu Goru”, rekao je Krivokapić.

On je kazao da nikada nije bio spreman da na bilo koji način ugrozi sporazum koji je bio potpisan sa Građanskim pokretom (GP) URA i Demokratskom Crnom Gorom.

Krivokapić je ocijenio da je aktuelni premijer i lider GP URA Dritan Abazović postupio nečasno i neprofesionalno jer je promijenio volju građana od 30. avgusta.

“On je to uradio sa Demokratskom partijom socijalista i srušio ovu Vladu da bi dobio fotelju i čuvao je do današnjih dana”, naveo je Krivokapić.

On je rekao da se na parlamentarnim izborima 30. avgusta 2020. desila sloboda.

“Napravili smo iskorak u okviru ekonomske i socijalne pravde. Sloboda se desila i zato što više nije dominantna jedna partija i ne odlučuje o sudbini svih nas”, kazao je Krivokapić.

Smatra da crnogorske institucije ipak do kraja nijesu slobodne.

“Problem naše Vlade je bio što smo u okviru institucija imali smo otvorenu, ali i tihu opstrukciju”, istakao je Krivokapić.

On je rekao da ni lideri DF-a nijesu vjerovali u pobjedu na izborima 30. avgusta 2020. godine, navodeći da je to “hajdučka partija koja se najbolje snalazi u haosu”.

Krivokapić je kazao da ne bi volio da se desi predviđanje da u drugom krugu predsjedničkih izbora nađu Đukanović i Mandić.

“Mnogi ambasadori u Crnoj Gori su mi više puta govorili da su DPS i DF dva lica istog novčića”, zaključio je Krivokapić.

On je rekao da je bio prisluškivan od 1996. godine, pa sve dok nije stupio na funkciju premijera nakon parlamentarnih izbora 2020. godine.

Krivokapić, koji je jedan od osnivača Demohrišćanske stranke, nije isključio mogućnost saradnje sa Pokretom Evropa sad.

“Nadam se da će Pokret Evropa sad, ako ne bude zarobljen političkim pristupom koji je dominantan u državi, preporoditi Crnu Goru”, rekao je Krivokapić.

(kraj) nim

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS