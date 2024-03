Krivične prijave zbog lažnih diploma srednje medicinske škole

Podgorica, (MINA) – Menadžment jedne crnogorske zdravstvene ustanove podnio je krivične prijave protiv E.B. i H.B. zbog sumnje da posjeduju lažne diplome srednje medicinske srednje škole, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog resora su podsjetili da je ministar zdravlja Vojislav Šimun, na početku mandata, tražio od svih zdravstvenih ustanova da, u skladu sa svojim ovlašćenjima, provjere obrazovne isprave svih zaposlenih.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, jedna ustanova ih je obavijestila da postoji sumnja na vjerodostojnost dokumenata za dvije diplome o stečenom srednjem obrazovanju.

“Odmah po saznanju za ove slučajeve, menadžment ustanove podnio je krivične prijave nadležnim organima zbog sumnje na lažne i neistinite obrazovne isprave”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, E.B. je prestala da radi otkazom ugovora o radu na sopstveni zahtjev, dok ugovor o radu na određeno koji ima H.F. ističe sjutra.

Iz Ministarstva su objasnili da se sumnja da su E.B. i H.F. izvršile krivično djelo falsifikovanje isprave iz člana 412 Krivičnog zakonika.

“Očekujemo od nadležnih organa da postupaju u skladu sa svojim nadležnostima i ovlašćenjima u cilju rješavnja ovog značajanog institucionalnog izazova”, poručili su iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog Vladinog resora su naglasili da izuzetno cijene angažman menadžmenta ustanove u kojoj su otkriveni slučajevi lažnih diploma.

Oni su kazali da će uputiti inicijativu i ministarstvima rada i socijalnog staranja i prosvjete, nauke i inovacija, kako bi, u skladu sa svojim nadležnostima, provjerili vjerodostojnost obrazovnih isprava medicinskog osoblja u domovima za stare, odnosno obrazovnim ustanovama predškolskog obrazovanja.

Iz Ministarstva zdravlja su apelovali na nadležne organe da, u cilju zaštite zdravlja svih građana i izbjegavanja ozbiljnih posljedica koje nekvalifikovane osobe mogu prouzrokovati, najurgentnije postupaju u eventualnim slučajevima lažnih obrazovnih isprava u sektoru zdravstva.

Kako su naveli, zbog želje da ne naruše tok istrage, ne mogu dati više informacija.

Oni su podsjetili da su sve zdravstvene ustanove u Crnoj Gori, po nalogu Ministarstva zdravlja, pokrenule procedure i uputile nadležnim institucijama zahtjeve za provjeru vjerodostojnosti obrazovnih isprava svih zaposlenih.

“S obzirom na veliki broj zaposlenih, ovaj proces može zahtijevati određeni vremenski period. Kada postupak bude okončan do kraja, očekujemo potpune i objedinjene informacije”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS