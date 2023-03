Podgorica, (MINA) – Službenici policije identifikovali su i podnijeli krivične prijave protiv osam osoba na Cetinju, povodom događaja uoči promocije predsjedničkog kandidata Jakova Milatovića u Prijestonici.

Iz Uprave policije saopšteno je da se nadležni tužilac izjasnio da se u radnjama osam osoba stiču elementi krivičnih djela.

Kako su naveli, B.L. (56) i N.L. (27) sumnjiče se za napad na službeno lice u vršenju službene radnje.

„S.V. (65), D.J. (33), T.B. (46) i V.J. (50) se sumnjiče za sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, dok se S.V. (21) na teret stavlja krivično djelo učestvovanje u grupi koja spriječi lice u vršenju službene radnje“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da se F.M. (42) tereti za nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

„Pripadnici cetinjske policije nastaviće sprovođenje aktivnosti iz svoje nadležnosti u odnosu na taj događaj u cilju identifikacije ostalih osoba“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će u konsultaciji sa tužiocem biti utvrđeno da li u njihovim radnjama ima elemenata krivičnih djela ili eventualno prekršaja.

