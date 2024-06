Krivična prijava protiv kosovskog državljanina zbog trgovine ljudima

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija podnijela je krivičnu prijavu protiv kosovskog državljanina B.R. (29) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo trgovina ljudima na štetu svoje troje maloljetne djece.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, njihovi službenici su krivičnu prijavu protiv B.R. podnijeli Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Iz policije su kazali da se sumnja da je B.R. djecu navodio na prosjačenje, kako bi na taj način prikupili novac za njegove potrebe.

„Te ih je zloupotrebom povjerenja i odnosa zavisnosti iskoristio, dovodeći ih u položaj sluge prosjačenjem u njegovu korist“, dodaje se u saopštenju.

