Krapović: U međunarodnim misijama 58 crnogorskih vojnika

Podgorica, (MINA) – U međunarodnim misijama, operacijama i aktivnostima angažovano je 58 pripadnika Vojske Crne Gore (VCG), saopštio je ministar odbrane Dragan Krapović.

On je to rekao na sjednici sakupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu, koji je podržao odluke o upućivanju pripadnika VCG u Misiju Ujedinjenih nacija (UN) na Kipru i učešću u NATO pomorskoj operaciji Sea Guardian.

Krapović je kazao da učešće pripadnika jedinice VCG u međunarodnim snagama, misijama i operacijama pod vođstvom NATO-a, UN-a i Evropske unije ključni zadatak VCG u okviru njene druge definisane misije.

„Trenutno u misijama, operacijama i aktivnostima učestvuje 58 pripadnika VCG“, rekao je Krapović.

Kako je kazao, imajući u vidu potrebu jačanja kredibiliteta Crne Gore u međunarodnoj zajednici, posebno u UN, procijenili su da bi se učešćem pripadnika VCG u misiji UN-a na Kipru dao konkretan doprinos ostvarivanju tog cilja.

Krapović je saopštio da su predložili angažovanje do tri pripadnika VCG u toj misiji, a da su očekivani godišnji troškovi za jednog pripadnika te misije oko 23 hiljade EUR.

On je, govoreći o operaciji Sea Guardian, rekao da je to pomorska bezbjednosna operacija sa mandatom stalnog praćenja i kontrole situacije u Sredozemnom moru.

„U okviru mandata ove operacije izdvajaju se dvije komponente i to detaljno praćenje i poznavanje pomorske situacije u zoni odgovornosti, a druga je sprečavanje terorizma i trgovine ljudima“, istakao je Krapović.

On je kazao da, imajući u vidu da izazovi u sredozemlju mogu imati implikacije po nacionalnu bezbjednost Crne Gore, Mornarica VCG treba da doprinese toj misiji.

Krapović je naveo da su za tu operaciju predložili angažovanje do četiri pripadnika VCG.

On je, govoreći o ocjenama VCG, rekao da su neke formulacije neprimjerene.

„Što se tiče brojnosti i snage VCG, moram da kažem da je brojnost Vojske opredijeljena u odnosu na strateška dokumenta koja je usvojila Skupština i u odnosu na budžet koji je opredijeljen“, rekao je Krapović.

On smatra da je VCG na zadovoljavajućem stepenu opremljenosti i obučenosti u odnosu na tri misije koje su pred nju postavljene.

„Vojska sve tri misije u elementarnom domenu zadovoljava i ispunjava“, dodao je Krapović.

On je, govoreći o istraživanju o podršci NATO-a, rekao da vjeruje da su ga radile kredibilne institucije i organizacije, ali da se mora imati u vidu da se ta istraživanja rade na limitiranoj grupi ljudi, kroz metodologiju koja ne mora biti tačna i precizna.

„Imate isto jednu vrstu istraživanja koju su radili Centar za građansko obrazovanje i Damar, za isti uporedni period, i u njihovim nalazima je ta podrška članstvu u NATO značajno veća, oko 55 odsto“, rekao je Krapović.

On je naglasio da će i to istraživanje detaljno analizirati i sa tim uskladiti komunikacionu strategiju.

Krapović je, govoreći o izuzimanju oružja iz vojnog magacina Brezovik, rekao da on nije adresa koja bi određivala da li je neko kriv ili cijenila dokaze.

„Iznio sam sumnje koje imam da je izuzimanje automatskog oružja i municije i distribuiranje određenim pojedincima ili bezbjednosnim institucijama uoči države, dva dana prije održavanja parlamentarnih izbora vrlo zabrinjavajuća pojava“, naveo je Krapović.

Kako je kazao, njegove sumnje idu u pravcu da je to bilo urađeno u svrhu potencijalnog vršenja krivičnih djela protiv Ustava, bezbjednosti države i protiv slobodno izražene volje građana na izborima.

„Knjige kažu da je vraćeno sve, a da li je vraćeno sve – ja ne mogu da kažem“, dodao je Krapović.

Poslanik Građanskog pokreta URA Filip Adžić rekao je da se pokazalo da su vojnici najbolji ambasadori Crne Gore.

„Oni najbolje demantuju ono što su pokušaju pojedinih ljudi, koji pretenduju da budu članovi Vlade, da ponize VCG i njihove sposobnosti“, rekao je Adžić.

On je dodao da bi volio da Krapović i načelnik Generalštaba VCG Zoran Lazarević pokažu spremnost da ljude koji pokušavaju da unize VCG upoznaju sa znanjem i sposobnostima Vojske.

Poslanica Demokratske narodne partije (DNP) Maja Vukićević je, komentarišući navode Adžića, rekla da lider DNP-a Milan Knežević nije želio nikoga da ponizi, već je iznosio činjenično stanje imajući u vidu broj vojnika i naoružanje kojim VCG raspolaže.

Ona je pohvalila inicijativu Krapovića u vezi izuzimanja oružja iz vojnog magacina Brezovik.

„Nadam se da će to rezultirati istragom i pokretanjem postupka. Moraju se dobiti odgovori, jer postoje jasne sumnje da je to oružje planirano za zloupotrebu nakon izbora“, navela je Vukićević.

Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Janović naglasio je da su međunarodne misije značajne.

Kako je kazao, pitanje je kada bi bio završen rat u Bosni i Hercegovine da nije bilo misija KFOR-a i da su druge države rekle da neće da pošalju vojnike koji su pomogli da se rat završi.

„Moramo voditi računa o dignitetu Vojske, moramo da znamo da su to časni ljudi koji odgovorno rade svoj posao“, kazao je Janović.

