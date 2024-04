Kovačević: Predstava IzloŽene biće izvedena u Nikšićkom pozorištu

Podgorica, (MINA) – Opština Nikšić omogućiće igranje predstave “IzloŽene” u Nikšićkom pozorištu i biti pokrovitelj tog događaja, saopštio je predsjednik te lokalne samouprave Marko Kovačević.

Umjetnički direktor Nikšićkog pozorišta Janko Jelić prethodno je odbio ponudu Nezavisne teatarske scene Bunt za izvođenja te predstave.

Kovačević je kazao da, uočavajući da je nastao problem u komunikaciji između Jelića i predstavnika nevladine organizacije koja je željela da promoviše određeni društveni problem kroz pozorišnu predstavu, žele da pomognu u toj situaciji koju, kako je rekao, mnogi koriste za druge svrhe.

“Uvažavajući trud Nezavisne teatarske scene Bunt da na način na koji misle da je dobar ukažu na različite oblike i forme diskriminacije i nasilja nad ženama, uz zahvalnost Jeliću što je kroz svoj stav pokrenuo javnu polemiku i omogućio da se svjetla javnosti snažnije upere ka ovom problemu, Opština Nikšić će omogućiti igranje predstave „IzloŽene“ u Nikšićkom pozorištu i biti pokrovitelj tog događaja”, naveo je Kovačević u objavi na Fejsbuku /Facebook/.

On je rekao da je javna polemika koja je nastala po ovom pitanju, bez obzira na različite stavove, korisna upravo za problem na koji se željelo ukazati.

“A sama predstava sada će dobiti publicitet koji možda ne bi imala da su se stvari drugačije odvijale“, dodao je Kovačević.

On je istakao da iz različitosti treba izvlačiti ono što je korisno za čitavo društvo, bez međusobnog osuđivanja, sa željom da jedni druge malo bolje razumiju.

„Da bi se bolje razumjeli neophodan je dijalog. U to ime Opština Nikšić će osim igranja predstave u narednom periodu organizovati i niz tribina i okruglih stolova koje govore o problemima sa kojima se žene u našem društvu suočavaju a koji očigledno jednom velikom broju ljudi nisu vidljivi“, poručio je Kovačević.

