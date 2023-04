Kovač predložio razrješenje Lepe Medenice

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Marko Kovač uputio je Tužilačkom savjetu predlog za razrješenje rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva (VDT) u Podgorici Lepe Medenice.

Iz Ministarstva pravde su kazali da je, nakon uvida u službenu zabilješku državnog tužioca Vukasa Radonjića, utvrđeno da postoji sumnja da je Medenica izvršila neprimjeren uticaj na njega kao postupajućeg tužioca u predmetu formiranom povodom ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru bezbjednosno interesantnim osobama Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću.

“Takvo postupanje Medenice predstavlja neprimjeren odnos prema zaposlenom u državnom tužilaštvu koji predstavlja osnov za razrješenje rukovodioca državnog tužilaštva, shodno članu 125 Zakona o Državnom tužilaštvu”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, takav odnos predstavlja neuobičajenu praksu u postupanju tužilačke uprave, posebno imajući u vidu važnost samog predmeta.

Iz Ministarstva su rekli da sve to navodi na sumnju u postojanje i druge vrste odgovornosti Medenice.

“Što je moglo uticati na konačan ishod samog postupka pred nadležnim tužilaštvom, a čime se dodatno urušava ugled pravosudnih institucija, odnosno Državnog tužilaštva, kao i povjerenje građana u njegov rad”, dodaje se u saopštenju.

