Konzulat Crne Gore otvoren u Bariju

Podgorica, (MINA) – Konzulat Crne Gore, na čelu sa počasnim konzulom Franćeskom Ðulijanom, otvoren je u petak u Bariju, uz prisustvo velikog broja visokih zvanica, predstavnika institucija regije Pulja i grada Barija, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova.

Na ceremoniji otvaranja, kako se navodi, vršiteljka dužnosti generalne direktorice za konzularne poslove i saradnju sa iseljeništvom, Ivana Đukanović, rekla je da je Konzulat treći koji je Crna Gora otvorila u Italiji.

To, kako je dodala, govori o kontinuiranoj posvećenosti Crne Gore daljem jačanju odnosa sa Italijom, posebno na regionalnom i lokalnom nivou.

Ðulijano je naglasio da je počastvovan što će, u skladu sa novom funkcijom, biti u prilici da promoviše Crnu Goru i njene investicione potencijale u ovoj italijanskoj regiji.

Gradonačelnik Barija Vito Laćeze je podsjetio na istorijske veze koje grad Bari ima sa Crnom Gorom.

On je, kako se dodaje, izrazio zadovoljstvo otvaranjem Konzulata, uz očekivanje da će doprinijeti i većem interesovanju turista iz regije Pulja za Crnu Goru, kao i iz Crne Gore za dolazak u Bari.

Delegacija MVP-a predvođena Đukanović, u prisustvu ambasadorke Crne Gore u Rimu Milene Šofranac Ljubojević, tokom posjete regiji Pulja, imala je susrete sa novoimenovanim gradonačelnikom Barija, Vitom Lećezem.

Kako se dodaje, delegacija MVP razgovarala je i sa predsjednikom Međunarodnog sajma Fierom del Levanteom, Gaetanom Frullijem i zamjenikom predsjednika regije Pulja, Rafaeleom Piemontesem.

„U razgovorima je ukazano na značaj razvoja privredne saradnje između dvije zemlje, uz uvjerenje da će otvaranjem počasnog konzulata u Bariju tradicionalno dobri odnosi Crne Gore i regije Pulja biti još bogatiji i sadržajniji“, kaže se u saopštenju MVP-a.

Kako se dodaje, sagovonici su se saglasili da je u narednom periodu potrebno uložiti dodatne napore ka stvaranju uslova za vazdušno i pomorsko povezivanje Crne Gore i regije Pulja, i unapređenje ambijenta za dalje jačanje ekonomske saradnje.

