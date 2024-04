Kontrolno saslušanje Spajića i Šaranovića krajem juna

Podgorica, (MINA) – Predsjednik skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu Miodrag Laković zakazao je za 26. jun kontrolno saslušanje premijera Milojka Spajića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, na temu imenovanje vršioca dužnosti direktora Uprave policije.

Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Janović kazao je danas u parlamentu da je 29. marta na Odboru donijeta jednoglasna odluka o saslušanju, ali da nijesu dobili informaciju kada će biti održano.

Laković je odgovorio da je datum jutros poslat poslanicima.

Poslanik GP URA Filip Adžić je rekao da je mislio da je tehnička greška da je neko za 26. jun zakazao kontrolno saslušanje i, kako je rekao, onemogućio da građani čuju šta će premijer i ministar saopštiti.

Laković je rekao da je parlamentarna većina pokazala dobru volju i izašla u susret inicijativi da se zakaže kontrolno saslušanje, ali da su datum morali usaglastiti sa obavezama Spajića i Šaranovića.

“Imate priliku da Vladu pitate i na premijerskom satu početkom maja, pa sve što je hitno možete tada pitati”, poručio je Laković.

On je dodao da je moguće da će poslanici imati i dodatnu argumentaciju koja će koristiti za saslušanje, jer će se možda završiti i neki upravni sporovi.

“Shvatite ovo kao priliku da se još bolje pripremite i steknete još bolju argumentaciju, jer vidimo da ona nije pretjerano snažna. Gledajte ovo kao prednosti”, rekao je Laković.

