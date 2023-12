Kontingent VCG preuzeo dužnost u Letoniji

Podgorica, (MINA) – Jedanaesti kontingent Vojske Crne Gore (VCG) preuzeo je dužnost od svojih prethodnika u NATO aktivnosti „Istureno pojačano prisustvo“ (Enhanced Forward Presence-eFP) u Letoniji.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, oni će zadatke izvršavati u sklopu multinacionalne borbene grupe, čiji je cilj jačanje bezbjednosti istočnih granica Alijanse.

Načelnik Generalštaba VCG Zoran Lazarević je, na ispraćaju kontingenta u Letoniju, pohvalio njihovu predanost tokom priprema za misiju.

On je kazao da pripadnici kontigenta i njihove porodice imaju punu podršku VCG tokom polugodišnjeg angažovanja.

„Budite dostojni predstavnici Vojske i ponosni što u ime Crne Gore doprinosite zajedničkim naporima u očuvanju mira i stabilnosti Alijanse“, istakao je Lazarević.

On je kazao da kroz učešće u eFP Crna Gora potvrđuje svoju odgovornost kao saveznik i spremnost da djeluje u skladu sa NATO politikama, po najvišim standardima.

Kako su naveli iz Ministarstva, komandantica 11. kontingenta, Jelena Pašić, kazala je da joj je čast da bude na čelu odabranog tima VCG u tako važnoj aktivnosti.

Pašić je rekla da ne sumnja da će oni sve zadatke izvršiti rame uz rame sa kolegama iz savezničkih zemalja.

