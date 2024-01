Koncesionar najavljuje održivo upravljanje vodom i ekološku odgovornost u rudniku Brskovo

Podgorica, (MINA) – Projekat otvaranja rudnika Brskovo posvećen je uvođenju najboljih međunarodnih praksi u upravljanju vodom na području rudnika, s posebnim naglaskom na odgovorno korišćenje i očuvanje životne sredine, poručili su iz kompanija Tara Resources.

Iz te kompanije, koja upravlja projektom, kazali su da su u potpunosti svjesni važnosti uloge kvaliteta vode u Mojkovcu i lokalnoj zajednici.

“Naša kompanija se u potpunosti zalaže za odgovornost prema životnoj sredini, održivost i dobrobit zajednice u kojoj poslujemo”, istakli su iz Tara Resources.

Oni su dodali da su svjesni nedavnog ekološkog incidenta koji uključuje ispuštanje otpadnih voda iz jezera ispod nekadašnjeg područja obrade rude u rudniku Brskovo i njegovog potencijalnog uticaja na rijeke Rudnicu i Taru.

“Iako smo primijetili da ova kontaminacija nije na koncesionom području našeg projekta, nudimo podršku u identifikaciji i otklanjanju zagađenja”, kazali su iz kompanije Tara Resources.

Iz kompanije su rekli da primjećuju i da nekadašnje aktivnosti rudnika Brskovo nijesu nikada u potpunosti sanirane i da voda niskog kvaliteta i dalje curi iz starih rudarskih tunela u rijeku Rudnicu.

Prema njihovim riječima, novi rudnik Brskovo posebno je dizajniran da obuhvati svu zagađenu vodu sa prethodnog rudarskog područja i koristi postrojenje za prečišćavanje vode kroz dva koraka kako bi se svaka voda koja se ispusti tretirala prema najvišim standardima propisanim crnogorskim zakonima i u skladu sa međunarodnim smjernicama.

“Uz sistem obloženog planiranog Integrisanog postrojenja za upravljanje otpadnom i vodom iz rezervoara, postrojenje za prečišćavanje vode će osigurati da ne dođe do površinske ili podzemne kontaminacije”, kazali su iz kompanije Tara Resources.

Kako su naveli, programi sveobuhvatnog praćenja kvaliteta vode biće podijeljeni sa regulatorima i javnošću kako bi se demonstrirala efikasnost planiranih mjera upravljanja vodom.

“Kada postane operativan, uvjereni smo da će sistem upravljanja vodom rudnika Brskovo biti primjer najbolje prakse u upravljanju kvalitetom industrijske vode u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Iz kompanije Tara Resources su kazali da se raduju nastavku transparentne i proaktivne sadarnje sa Vladom, Opštinom Mojkovac, lokalnom zajednicom i svim zainteresovanim stranama kako bi unaprijedili razvoj projekta Brskovo.

“Koji ima potencijal da omogući značajna zapošljavanja i ekonomske koristi sjeveru Crne Gore, uz osiguravanje najbolje međunarodne prakse u zaštiti životne sredine, uključujući rješavanje ekoloških uticaja nastalih iz prethodnih rudarskih aktivnosti”, rekli su iz kompanije.

