Klinika za mentalno zdravlje biće završena krajem januara

Podgorica, (MINA) – Izgradnja nove Klinike za mentalno zdravlje teče planirom dinamikom i objekat će u potpunosti biti završen krajem januara naredne godine, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog Vladinog resora su kazali da je ministru zdravlja Dragoslavu Šćekiću danas, tokom obilaska gradilišta buduće klinike, potvrđeno da će izvođać radova ispoštovati dogovoreni rok.

Šćekić je, kako su naveli, sa direktoricom Kliničkog centra Ljiljanom Radulović i predstavnikom izvođača radova, firme Fidija, obišao gradilište tačno godinu od kada je položen kamen temeljac za kliniku.

Iz Ministarstva su rekli da su na objektu završeni grubi građevinski radovi, ugradnja spoljašnje bravarije, kao i razvod instalacija.

„U toku je izrada fasade, ugradnja unutrašnje bravarije i montaža spuštenih plafona, kao i priprema za postavljanje keramike i izradu molerskih radova“, kaže se u saopštenju.

Šćekić je kazao da se raduje što je izvođač radova, firma Fidija, ispoštovala obećani rok, predviđen prilikom raspisivanja tendera.

„Možete i sami vidjeti da je objekat već u ozbiljnoj fazi završetka, da se već privode i izvode radovi u finalnoj fazi“, naveo je Šćekić.

On je dodao da se i ostali objekti u zdravstvu, u kojima su počeli radovi i rekontrukcije, opremaju u skladu sa najsavremenijim standardima, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta usluge za građane, ali i uslova za rad zaposlenih u zdravstvenom sistemu.

Šćekić je kazao da infrastrukturna ulaganja prati planirana kadrovska politika, koja će u narednom periodu rezultirati povećanim brojem specijalizacija i supspecijalizacija u skladu sa potrebama ustanova.

Radulović je podsjetila na nekadašnje uslove i tretman pacijenata oboljelih od mentalnih bolesti, naglašavajući značaj budućeg objekta upravo zbog boljeg i adekvatnijeg tremana.

U budućem objektu će se, kako je navela, nalaziti 57 bolničkih kreveta.

„Ono što nas posebno raduje jeste da će naši najmlađi pacijenti, koji pripadaju ovoj grupi pacijenata, imati prvi put adekvatan hospitalni tretman“, kazala je Radulović.

Prema njenim riječima, sve to prati i povećanje kadra, odnosno broja specijalista koji se bave dječjom psihijatrijom.

„Prije tri godine smo imali samo jednog, a danas ih već imamo četiri, što dozvoljava mnogo bolji, kvalitetniji i sveobuhvatniji rad na našoj klinici“, navela je Radulović.

