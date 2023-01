Joanikije preporučio da se zbog nevremena ne održe plivanja za Časni krst

Podgorica, (MINA) – Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije preporučio je da se zbog vanrednih vremenskih uslova, koji predstavljaju opasnost po ljudske živote, sjutra na praznik Bogojavljenja ne održe plivanja za Časnim Krstom.

Kako je saopšteno iz Mitropolije, Joanikije je naglasio da se to posebno odnosi na mjesta u kojima postoje realni i veliki rizici za učesnike, gdje se pliva u hladnim, nabujalim rijekama i uzburkanom moru, uz jake i opasne vodene struje.

Joanikije je dodao da Crkva uvažava i činjenicu da su Direktorat za zaštitu i spasavanje i drugi državni organi upozorili javnost na ozbiljne rizike od ekstremnih vremenskih uslova, odnosno obilnih kiša, jakog vjetra, podizanja nivoa mora i talasa.

“On je naveo da bogoslužbeno blagosiljanje i osvećenje voda koje Crkva vrši kao svjedočenje blagoslova i blagodati koje je svojim Ovaploćenjem donio u svijet Isus Hristos na predanjski način uvodi sve vjerne u Božansku Tajnu preobražaja tvorevine”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Joanikije je pozvao da sveštenstvo i vjernici sjutra ispune hramove i porte radi učešća u svetim bogosluženjima i činu Velikog vodoosvećenja.

“Kada će imati priliku da uzmu bogojavljensku vodicu za zdravlje duše i tijela i osvećenje svojih domova”, dodaje se u saopštenju.

