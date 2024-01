Joanikije: Božić proslaviti u bratskoj slozi i ljubavi

Podgorica, (MINA) – Božić objedinjuje porodice i prijatelje, miri neprijatelje i jača narodno jedinstvo, kazao je Mitropolit crnogorsko primorski Joanikije i poželio pravoslavnim vjernicima da praznik Hristovog rođena proslave zajedno u bratskoj slozi i ljubavi.

On je, u božićnoj poslanici, kazao da je, u svakom pravoslavnom domu u Crnoj Gori, Božić, uz Vaskrs, najsvjetliji dan u godini.

“Radost ovog praznika obuhvata nebo i zemlju, ushićuje anđele i prosvjetljuje narode. Ona objedinjuje porodice i prijatelje, miri neprijatelje, jača narodno jedinstvo krijepi i junake i pobožne narodne vođe”, naveo je Joanikije.

On je kazao da je rođenje Hristovo zaštitni znak hrišćanske porodice.

Kako je rekao Joanikije, rađanje djece u bračnoj zajednici je ispunjenje prvobitne Božje zapovijesti, a Hristovo rođenje otkriva najdublji smisao rađanja i borbe za očuvanje porodice.

“U čast ovog najradosnijeg praznika ohrabrujemo mlade hrišćane, mladiće i djevojke, da odgovore na poziv i blagoslov Božji, te da na vrijeme osnivaju svoje porodice i preuzmu punu roditeljsku odgovornost za rađanje i vaspitavanje djece”, naveo je Joanikije.

On je pozvao vjernike da proslave Božić zajedno u bratskoj slozi i ljubavi.

“Prinesimo Bogomladencu i njegovoj Presvetoj Majci naše usrdne molitve, za djecu i omladinu, roditelje i učitelje i za sve pravoslavne hrišćane. Za mir i blagostanje svega svijeta”, naveo je Joanikije.

On je kazao da se, kada se god u Crnoj Gori slavilo i pjevalo, uvijek pominjalo “raspeto Kosovo i Metohija”.

“Vidimo koliko su danas naša braća i sestre, pravoslavni Srbi na tom svetom i svesrpskom ognjištu obespravljeni. Kako se na štetu naših sunarodnika primjenjuju dvojni aršini pilatovske pravde i koliko su moćnici ovog svijeta neosjetljivi na srpske patnje i stradanja”, naveo je Joanikije.

On je rekao da su zbog toga veoma zabrinuti, ali da imaju nadu u Boga koji neće ostaviti svoj vjerni narod ni njegove svetinje.

Joanikije je kazao da iskreno podržava to što je “vjerni narod iz Crne Gore ostao odan srpskim svetinjama na Kosovu i Metohiji”.

“Veoma cijenimo i iskreno podržavamo to što je blagovjerni narod iz Crne Gore uvijek spreman da svojoj stradalnoj braći i sestrama nesebično pomogne i što je ostao vjeran i odan srpskim svetinjama na Kosovu i Metohiji”, poručio je Joanikije.

On je kazao da se tajna Božje ljubavi, posvjedočena rođenjem Hristovim, ne može do kraja razumjeti.

Prema riječima Joanikija, po mjeri vjere i otvorenosti srca ona se otkriva i Bog nas udostojava da je shvatimo i prihvatimo.

“Ne u cjelini, nego koliko nam je potrebno da bi njome živjeli, hodeći putem spasenja. Svjedočeći svoju ljubav prema čovjeku Bog samilosno snishodi do naših nemoći, do krajnje ljudske otuđenosti i ništavila do kojeg dolazimo zbog naših grjehova”, naveo je Joanikije.

On je kazao da se od momenta dolaska Hristovog na ovaj svijet svjetlost njegovog Jevanđelja širi po cijelom prostranstvu zemaljskog šara.

“Mi smo ponosni na naše pretke koji su nadahnuti hrišćanskom vjerom vjekovima izgrađivali duhovne i moralne vrijednosti. Među njima je nepregledni hor svetitelja i svjedoka Božjih koji su za Hrista svoje živote žrtvovali”, rekao je Joanikije.

On je kazao da je sveta pravoslavna vjera prosvjetljavala duše i srca otaca, te su stvorili blistavu kulturu kojom se sa razlogom ponosimo.

Takvo nasljeđe, istakao je Joanikije, mora da se njeguje, a drugi sa njime upoznaju.

“Najbolje ćemo se odužiti svojim precima ako i mi obilježimo naše vrijeme stvaralačkim trudom, dobrim djelima milosrđa i čovjekoljublja, i sve to čineći od srca, ne radi svoje slave, nego radi slave imena Božjega”, naveo je Joanikije.

On je rekao da je pravoslavnoj vjeri svojstveno da stvara, da umnoža duševne sile i darove, da otkriva tajne neba i zemlje.

“Kao što svjedoče naši duhovni oci Sveti Sava i Njegoš, a među naučnicima veliki naši preci Tesla i Pupin, i mnogi drugi kojih se rado sjećamo”, dodao je Joanikije.

Oni su, kako je naveo mitropolit, utemeljeni na rođenju Hristovom i na njegovom djelu spasenja, pravoslavnom vjerom živjeli, disali i stvarali.

“Pokazali su da je ona svjetlost koja prosvećuje svakog čovjeka, posebno onog koji ljubi svjetlost istine i svoj trud prinosi Bogu i rodu”, poručio je Joanikije.

On je kazao da, kako vrijeme teče, narastaju krize u svijetu, umnožavaju se sukobi i krvoprolića.

Joanikije je rekao da je očigledna opasnost da se sadašnji ratovi mogu i proširiti i poručio da su pravoslavni hrišćani dužni da se mole Bogu za mir, stim da se potrude da ga prvo u svojim dušama steknu.

“Da se izmirimo sa Bogom i svojom savješću, da prevaziđemo sve zavade i nesuglasice sa svojim najbližima”, rekao je Joanikije.

Kako je naveo, ako vjernici doprinesu miru Božjem u svom okruženju, onda će i molitva Bogu, izvoru mira i svake utjehe, biti uslišena.

“A on će, po svome čovjekoljublju, na molitve i vapaje vjernih, naročito onih koji nevino stradaju, uzvratiti svojim milosrđem, i urazumiti zaraćene strane da prekinu sa krvoprolićem i da se izmire, na radost i spasenje njihovih naroda”, kazao je Joanikije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS