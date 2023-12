Jakšić Stojanović: Pozdravljam inicijativu za kontrolno saslušanje

Podgorica, (MINA) – Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović pozdravila je inicijativu za njeno kontrolno saslušanje koju je uputio klub poslanika Demokratske partije socijalista povodom loših rezultata crnogorskih učenika na PISA testiranja.

„Da su ovakve inicijative podnošene nakon testiranja 2006, 2009, 2012, 2015 i 2018. godine, sigurna sam da bi rezultati testiranja iz prošle godine, koji su u utorak predstavljeni javnosti, bili mnogo bolji“, navela je Jakšić Stojanović u izjavi za javnost.

Ona je kazala da joj je svakako drago što je obrazovanje konačno prepoznato kao prioritet.

„Jer naši mladi ljudi zaslužuju izvanredno obrazovanje, a samo na temeljima izvanrednog obrazovanja možemo zajedno graditi izvanrednu Crnu Goru“, zaključila je Jakšić Stojanović.

