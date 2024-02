Izbor vrhovnog državnog tužioca važan za vladavinu prava

Podgorica, (MINA) – Izbor vrhovnog državnog tužioca (VDT) u punom mandatu stvoriće uslove za intenzivniju borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i obezbjeđivanje vladavine prava, ocijenila je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke.

Iz Vrhovnog državnog tužilaštva je saopšteno da se VDT Milorad Marković sastao danas sa Rajnke.

Rajnke je, kako se navodi, rekla da Ambasada SAD uvažava planirani strateški pristup reformi državnotužilačke organizacije Markovića.

“Izbor vrhovnog državnog tužioca u punom mandatu stvoriće uslove za intenzivniju borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i obezbjeđivanje vladavine prava, samim tim i povećanje povjerenja građana u rad Državnog tužilaštva”, saopštila je Rajnke.

Marković je, kako je saopšteno, upoznao Rajnke sa prioritetima u radu u narednom periodu istakao važnost rješavanja pitanja nedostajućeg broja državnih tužilaca, ali i administrativnog osoblja u tužilaštvima na svim nivoima.

Navodi se da je Marković upoznao Rajnke i sa konkretnim koracima koje je preduzeo kako bi se obezbijedili svi preduslovi za preseljenje Specijalnog državnog tužilaštva u prostorije stare zgrade Vlade.

On je istakao da se i druga tužilaštva suočavaju sa problemom neadekvatnog prostora, kao i obezbjeđenja.

“Nedovoljan iznos bužeta koji je opredijeljen za Državno tužilaštvo je takođe jedan od problema koji ćemo nastojati da prevaziđemo, kako bi se obezbijedili svi preduslovi za nesmetan i efikasan institucionalni rad”, ocijenio je Marković.

Iz Vrhovnog tužilaštva su kazali da je tokom sastanka zaključeno da će Ambasada SAD-a, posredstvom Biroa Stejt Dipartmenta za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i sprovođenje zakona (INL), nastaviti da Državnom tužilaštvu pruža logističku, eksperstku i tehničku pomoć za unapređenja rada u različitim segmentima.

