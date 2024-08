Iz mora kod Velike plaže spašena jedna osoba

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL) su, zajedno sa spasiocima na Velikoj plaži, spasili osobu koju su jake struje odvukle na otvoreno more, kilometar i po od obale.

Kako je saopšteno iz UPSUL-a, njihovi pripadnici reagovali su nakon poziva spasilačke službe sa Velike plaže, koja je Pomorsko operativni centar obavijestila o tome, a osoba je brzom i zajedničkom akcijom spašena i bezbjedno vraćena na obalu.

“To je prvi slučaj traganja i spašavanja na Velikoj plaži u Ulcinju ove sezone, a usljed pojačanog sjevernog vjetra koji jutros duva na udare do 35 čvorova”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su spasilačke ekipe USPUL-a danas reagovale i na poziv sa jahte “TAMOMAR” duge 24 metra sa 14 članova posade, koja plovi pod zastavom San Marina.

„Jahta je imala potpuni zastoj na brodu (black out) nadomak Kraljičine plaže u Čanju”, rekli su iz UPSUL-a.

Kako su kazali, spasilačke ekipe su se odmah uputile sa čamcem SAR-3 i drveni jedrenjak doteglili do blizine Marine Bar, kako bi ista bila osposobljena za dalju navigaciju.

