IRF i Gimnastički savez zaključili ugovor o sponzorstvu

Podgorica, (MINA) – Investiciono-razvojni fond (IRF) i Gimnastički savez zaključili su ugovor o sponzorstvu u cilju finansijske podrške crnogorskoj reprezentativki u ritmičkoj gimnastici Nini Dragović, koja je Crnoj Gori donijela više od 100 medalja.

Ugovor su potpisale izvršna direktorica IRF-a Irena Radović i predsjednica Gimnastičkog saveza Crne Gore Vesna Radonić.

Potpisnice ugovora navele su da očekuju da će saradnja biti na obostrano zadovoljstvo i da će nastaviti da doprinosi izuzetnim rezultatima talentovane gimnastičarke, koja Crnu Goru uspješno predstavlja širom Evrope i svijeta, prenosi Mediabiro.

Radović je kazala da institucija na čijem je čelu već godinama podržava ekonomiju Crne Gore i daje vjetar u leđa njenom razvoju.

Ona je istakla da je društvena odgovornost IRF-a da podržava i razvoj mladih talenata, napredak manjih sportova, kao i zdrave stilove života.

„Ugovor o sponzorstvu sa Gimnastičkim savezom dokaz je da smo na tom putu i uvjeravam vas da ćemo na tom putu i ostati. Isto tako sam uvjerena i da će i Gimnastički savez i Nina, svojim radom, trudom i posvećenošću, opravdati naše povjerenje“, navela je Radović.

Ona je kazala da je uvjerena da će Dragović na brojnim takmičenjima koja su pred njom na dostojanstven način predstavljati našu Crnu Goru.

„Uvjerena sam da su pred Ninom brojni uspjesi, medalje i lijepi trenuci, a IRF će čvrsto stajati uz nju“, poručila je Radović.

Radonić je izrazila zadovoljstvo i zahvalnost zbog podrške koju IRF pruža Dragović i Gimnastičkom savezu Crne Gore.

Dragović je istakla da je srećna što u Crnoj Gori postoje ljudi koji razumiju koliko je mladima potrebna podrška, da bi bili bolji i uspješniji.

Ona je rekla da nijesu samo važni novac i sponzorstvo, već i sam osjećaj da neko stoji uz vas.

„Mnogo hvala IRF-u i direktorici Radović, što su stali uz mene i Savez, a ja obećavam da ću svakoga dana vrijedno raditi i da ću njihovo povjerenje opravdati“, kazala je Dragović.

Ona je navela da bi voljela da što više mladih sportista i saveza dobije podršku, kako bi imali uslove da predstavljaju Crnu Goru na najljepši mogući način.

Dragović, mlada i izuzetno talentovana sportiskinja, već je postigla izuzetne rezultate u ritmičkoj gimnastici, donoseći Crnoj Gori više od 100 medalja na međunarodnim takmičenjima.

U saopštenju se navodi da njen trud, predanost i posvećenost tom predivnom sportu zaslužuju podršku IRF-a.

„Sponzorstvo koje pružamo Gimnastičkom savezu Crne Gore predstavlja našu posvećenost razvoju sporta i mladih talenata u zemlji“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je IRF uvijek bio posvećen unapređenju društvene zajednice i podršci različitim sektorima, i da sport ima izuzetnu moć da inspiriše, motiviše i ujedini ljude.

„Kroz naše partnerstvo sa Gimnastičkim savezom Crne Gore, želimo da pružimo podršku Dragović i njenom timu na njihovom putu ka ostvarivanju sportskih snova i postizanju izvanrednih rezultata“, dodaje se u saopštenju.

IRF se, kako se navodi, raduje budućoj saradnji sa Gimnastičkim savezom Crne Gore i pružanju podrške talentovanim sportistima poput Dragović.

„Nastavićemo da podržavamo različite sektore i inicijative koji doprinose razvoju Crne Gore i stvaranju bolje budućnosti za sve građane“, poručuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS