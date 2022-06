Podgorica, (MINA) – Ministarstvo zdravlja intenziviraće aktivnosti na ispunjavanju mjerila iz poglavlja 28 u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom (EU), a Delegacija Unije u Podgorici daće punu podršku i pomoć na tom putu.

To je poručeno na sastanku ministra zdravlja Dragoslava Šćekića i ambasadorke EU u Crnoj Gori Oane Kristine Pope.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, sagovornici su se saglasili o značaju zdravstvenog sistema za svaku zemlju pojedinačno, dodajući da, kada se radi o zemljama kandidatima za pristupanje EU, taj sistem postaje još važniji.

Šćekić je zahvalio Popi na izdašnoj pomoći koju je EU uputila Crnoj Gori tokom prethodnog COVID perioda, u finansijskom, ali i operativnom smislu prilikom nabavke opreme, vakcina, testova, kao i svih onih segmenata koji su pratili turbulentan, krizni period.

“Izraz zahvalnosti upućen je i zbog sredstava koja su opredijeljena za izgradnju klinika za infektivne bolesti i dermatovenerologiju, kao i Operativnog centra za javnozdravstvene krizne situacije”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Ministarstvo intenzivno radi na pripremi neophodnih procedura kako bi se počelo sa gradnjom tih ustanova.

“Žalim što je propuštena prilika da se to uradi u prethodnom periodu, pa ćemo sada zbog globalne inflacije biti prinuđeni da izdvojimo dodatna sredstva za realizaciju tih projekta”, kazao je Šćekić.

On je naveo da vjeruje da će Vlada naći načina za finansiranje nedostajućeg dijela, ali da očekuju pomoć i od EU.

Šćekić je dodao da će resor na čijem je čelu dati sve od sebe da Crna Gora u najkraćem roku ispuni obaveze koje ima u okviru poglavlja vezanih za zdravstvo, kako bi sve bilo spremno za izvještaj Evropske komisije (EK).

Prema njegovim riječima, prioriteti Ministarstva za naredni period su jačanje javnog zdravstva kroz infrastrukturne projekte, poboljšanje uslova za rad medicinskih radnika, unapređenje regulative, jačanje preventivnih programa sa pacijentom i brizi o njegovom zdravlju u centru sistema.

Popa je kazala da jako cijeni sveobuhvatan pristup izazovima sa kojima se suočava zdravstveni sistem.

Ona je, kako je saopšteno, izrazila spremnost za podršku u segmentima gdje je evropsko zdravstvo i zakonodavstvo superiorinije, posebno kroz ukazivanje na usklađenost sa praksama koje će EK cijeniti u izvještaju, koji će ove godine biti predstavljen u oktobru.

“Tu smo da strateški podržimo projekte koji su od velike važnosti za crnogorski zdravstveni sistem i ukažemo i pružimo pomoć u ispunjavanju mjerila iz poglavlja 28, koji posebno potenciraju prekograničnu zaštitu pacijenata, ali i borbu protiv upotrebe duvanskih proizvoda”, rekla je Popa.

Ona ja dodala da su te stvari potrebne da se Crna Gora približi ispunjavanju mjerila i da to poglavlje bude spremno za zatvaranje kada za to dođe vrijeme.

Iz Ministarstva su naveli da je Popa ukazala na preporuke iz prošlogodišnjeg izvještaja i izrazila spremnost EU da podrži strukturne reforme u zdravstvenom sistemu, na osnovu kredibilne i dobro definisane strategije razvoja zdravstva.

