Inicirali formiranje institucionalne platforme transparentnosti

Podgorica, (MINA) – Nekoliko nevladinih organizacija (NVO) predalo je danas Vladi inicijativu za formiranje institucionalne platforme transparentnosti pod nazivom Nadležan.me, na kojoj bi građani prijavljivali probleme, nepravilnosti i eventualnu korupciju.

Inicijativu su predali Organizacija KOD, Eko tim, Mreža za omladinski aktivizam i Mreža za promjene a, kako su saopštili, podržale su je brojne NVO i građanski aktivisti.

Kako su rekli, to rješenje su ponudili imajući u vidu da građani često ne znaju gdje treba prijaviti koji problem i koje su institucije nadležne za njih.

“Kao i to da često i institucije bježe od svojih nadležnosti, ali i da su procesi netransparentni i podložni korupciji”, navodi se u saopštenju Organizacije KOD, Eko tima, Mreže za omladinski aktivizam i Mreže za promjene.

Iz tih organizacija kazali su da će platforma digitalizacijom samih prijava i slučajeva uvesti transparentnost, povezati sve nadležne službe i time smanjiti mogućnost korupcije.

Time će, kako su dodali, u kajnjem porasti broj odgovornih građana koji prijavljuju nepravilnosti, a slučajevi će se efikasnije rješavati.

“Platforma je zamišljenja kao zvanična institucionalna platforma gdje će građani prijavljivati nepravilnosti, probleme i eventualnu korupciju, a administrator platforme će upućivati nadležnim inspekcijama i organima prijave”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, status prijava biće u većini slučajeva javan sa jasnom naznakom dokle je proces prijave odmakao, šta su odgovorile nadležne službe i kako su postupale po prijavi, kao i ko su službenici koji su vodili slučaj.

Iz Organizacije KOD, Eko tima, Mreže za omladinski aktivizam i Mreže za promjene rekli su da bi se time stavila tačka na netransparentan rad inspekcijskih organa, a građani ne bi morali da poznaju javnu upravu i nadležnosti institucija kako bi prijavili nepravilnosti.

Prema njihovim riječima, sve manjkavosti uprave upravo su se vidjele u slučajevima nelegalne eksploatacije šljunka, gdje su same službe proglašavale sebe za nenadležne prebacujući “loptu” u dvorište drugih institucija.

Oni su poručili da je vrijeme da se stane na kraj negativnim praksama i da društvo zakorači u digitalizaciju, transparetno i postupanje službi sa što manjim stepenom korupcije.

“Očekujemo od Vlade da ozbiljno razmotri predlog i da se isti usvoji, a mi ćemo kao NVO sektor pomoći u formiranju platforme”, naveli su inicijatori.

Inicijativu su podržale i Koalicija za održivi razvoj, Organizacija Expeditio, MSJA – Dr. Martin Schneider-Jacoby Association, Mreža za promociju aktivnosti u oblasti klimtskih promjena i energetike – CLEAN, Demokratske evropske inicijative, NVO ,,KANA”, Evropska asocijacija za pravo i finansije.

Navodi se da su je podržale i Lokalni ekološki parlament Danilovgrad, NU Zrcalo, Fondacija ,,Ognjen Rakočeić”, Multimedijalni studio EHO, Oči Podgorice, Udruženje “Ne bacajte boce”, Crnogorsko društvo ekologa, Zeleni Kolašin i brojni prepoznati građanski aktivisti.

