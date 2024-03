IJZ: Oko 40 odsto sedmogodišnjaka ima prekomjernu tjelesnu masu ili je gojazno

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori oko 40 odsto sedmogodišnjaka ima prekomjernu tjelesnu masu ili su gojazni, rekli su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Oni su naveli da se, prema podacima Svjestke zdravtsvene organizacije, vrijednost prevalencije gojaznosti među odraslima, na globalnom nivou, više nego udvostručila od 1990. godine, a učetvorostručila u populaciji djece i adolescenata uzrasta od pet do 19 godina.

Kako se dodaje, podaci pokazuju da je u 2022. godini 43 odsto odraslih u svijetu imalo prekomjernu tjelesnu masu, a 16 odsto je bilo gojazno.

„Rezultati ispitivanja stanja uhranjenosti sedmogodišnjaka u Crnoj Gori 2022. godine, pokazali su da je oko 40 odsto ispitivane djece imalo prekomjernu tjelesnu masu ili su bili gojazni“, kaže se u saopštenju.

Ti podaci su, kako se dodaje naročito alarmantni, kada se ima u vidu da se gojaznost u djetinjstvu i adolescenciji obično nastavi gojaznošću u odraslom dobu i povezana je sa mnogim komorbiditetima.

„Borba protiv gojaznosti zahtijeva multisektorski pristup, jer umnogome izlazi iz okvira zdravstvenog sistema“, kazali su iz IJZ.

Oni su naveli da preventivni programi i programi kontrole gojaznosti uključuju angažovanje i drugih sektora, jer impliciraju, između ostalog i stvaranje okruženja koje olakšava izbor zdravih životnih navika.

„Stoga, IJZ kroz različita istraživanja prati trendove prevalencije gojaznosti djece školskog uzrasta, unos mikronutrijenata u ishrani stanovništva, kontroliše zdravstvenu bezbjednost i kvalitet prehrambenih proizvoda“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da IJZ u saradnji sa drugim vladinim i nevladinim sektorima učestvuje u izradi strateških dokumenta i vodiča iz te oblasti.

Navodi se da se u Savjetovalištu za ishranu IJZCG, sprovodi edukacija i savjetovanje opšte populacije, kao i vulnerabilnih kategorija kao što su djeca, mladi, trudnice, osobe sa hroničnim oboljenjima.

Svjetski dan gojaznosti obilježava se 4. marta.

