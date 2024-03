IJZ: Od velikog kašlja preminula jedna osoba

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je registrovan prvi smrtni slučaj od posljedica velikog kašlja, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ), navodeći da se radi o osobi staroj 80 godina koja je imala više hroničnih bolesti.

“Preminula osoba je bila uzrasta 80 godina, iz Podgorice, bolovala je od više hroničnih oboljenja kardiovaskularnog i respiratornog sistema i liječena je u Specijalnoj bolnici u Brezoviku”, navodi se u saopštenju.

Iz IJZ su rekli da je u Crnoj Gori od početka novembra registrovano 759 slučajeva obolijevanja od velikog kašlja.

Kako su kazali, kod 669 osoba bolest potvrđena laboratorijskim putem – PCR ili serološkim analizama, dok je kod 90 obolijevanje prijavljeno na osnovu razvoja karakterističnih simptoma bolesti nakon bliskog kontakta sa oboljelim.

“Među registrovanim slučajevima, najveći udio oboljelih je u uzrasnoj grupi od 11 do 15 godina – 280, potom od 26 do 64 godine – 125, od 16 do 20 godina – 112, a od šest do deset godina 104 oboljela”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da su u zrasnoj grupi od jedne do pet godina registrovana 84 slučaja obolijevanja, preko 65 godina 23 slučaja, a ispod jedne godine 18.

Iz IJZ su rekli da je u uzrasnoj grupi od 21 do 25 godina regitrovano 13 oboljelih.

Kako su kazali iz te zdravstvene ustanove, najveći broj slučajeva je otkriven u Podgorici – 549, potom u Baru 38, Danilovgradu 36, Beranama 32, Nikšiću 22, Budvi, Cetinju i Kotoru po 13.

Iz IJZ su naveli da je u Bijelom Polju registrovano devet oboljelih od velikog kašlja, Tivtu osam, Herceg Novom sedam, Zeti šest, Ulcinju pet, Mojkovcu tri, Andrijevici dva i u Petnjici, Plavu i Pljevljima po jedan.

“Od sredine decembra do nedelje su epidemije pertusisa prijavljene u Podgorici, Danilovgradu, Baru, Beranama, Nikšiću, Budvi, Cetinju, Bijelom Polju, Tivtu i Herceg Novom”, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ su rekli da je, od 759 registrovanih slučajeva, kod 711 od posljednje doze vakcine (treće doze vakcine ili prve revakcinacije) sa komponentom protiv pertusisa do obolijevanja prošlo pet ili više godina, ili osobe nijesu bile vakcinisane, ili ne postoji dokaz o vakcinaciji (uglavnom kod osoba starijih od 25 godina).

Kako su istakli, nakon pet ili više godina od završene primovakcinacije ili revakcinacije ne može se očekivati postojanje imuniteta zbog karakteristika acelularne vakcine.

Iz IJZ su istakli da je početka decembra u Crnoj Gori je zbog pertusisa hospitalizovano 48 osoba, od kojih je trenutno jedan pacijent na bolničkom liječenju.

“Među hospitalizovanim najveći udio su činila djeca ispod pet godina (32) i to odojčad uzrasta ispod 12 mjeseci među kojima je bilo deset hospitalizovanih i djeca uzrasta od jedne do pet godina među kojima je bilo 22 hospitalizovanih”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da među hospitalizovanima, 45 osoba nije bilo vakcinisano ili je od posljednje doze vakcine (treće doze vakcine ili prve revakcinacije) sa komponentom protiv pertusisa do obolijevanja prošlo pet ili više godina.

Iz IJZ su podsjetili da je pertusis oboljenje kod kojeg se naročito teški simptomi mogu javiti kod novorođenčadi i nepotpuno vakcinisane odojčadi (djece uzrasta ispod jedne godine, a naročito ispod šest mjeseci), kod kojih je ova bolest nerijetko životno ugrožavajuća.

Pored njih, kako su rekli iz IJZ, bolest može biti teška i za nepotpuno vakcinisanu djecu uzrasta od jedne do pet godina.

Iz IJZ-a su naveli da adolescenti, odrasli i potpuno vakcinasana djeca najčešće imaju blaže ili atipične simptome velikog kašlja, iako se izraženo oboljenje može javiti u svim uzrasnim grupama, posebno kod onih kod kojih je od završene primovakcinacije/revakcinacije prošlo duže od četiri godine.

„Posebno apelujemo na osjetljive grupe, odnosno na članove njihovih porodica i sve osobe koje dolaze u kontakt sa njima, da budu veoma pažljivi i da, pored pravovremene vakcinacije djece, primjenjuju opšte mjere prevencije u cilju smanjenja rizika obolijevanja od velikog kašlja i daljeg prenošenja bolesti“, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ-a su podsjetili da je, prema Stručno-metodološkom uputstvu, obezbijeđeno PCR testiranje za svu djecu ispod pet godina, trudnice, bolnički liječene pacijente.

Za ostale je, kako su rekli, obezbijeđena dijagnostika analizom specifičnih IgG antitoksin antitjela na Bordetellu pertusis iz krvi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS