Identifikovane tri osobe osumnjičene za napad na albanske državljane

Podgorica, (MINA) – Policijski službenici identifikovali su tri osobe iz Herceg Novog za koje se sumnja da su fizički napale albanske državljane u Zelenici, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da je danas, u popodnevnim satima, Odjeljenju bezbjednosti Herceg Novi telefonskim putem prijavljeno da je na magistralnom putu u mjestu Zelenika došlo do narušavanja javnog reda i mira od više nepoznatih lica.

„Pripadnici policije su upućeni na lice mjesta gdje su zatekli tri lica, svi albanski državljani, koji su imali vidne povrede, a koji su zatim upućeni na ukazivanje ljekarske pomoći“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su policijski službenici preduzeli aktivnosti u cilju utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do povrjeđivanja tih osoba i rasvjetljavanja događaja, kao i da su izuzeti video snimci nadzornih kamera sa objekata u blizini događaja.

„Operativnim radom na terenu pripadnici policije su identifikovali tri lica iz Herceg Novog, kao vinovnike fizičkog napada, a čiji je identitet naknadno utvrđen“, kazali su iz policije.

Sa događajem je, kako su naveli, upoznat nadležni tužilac koji će se izjasniti o pravnoj kvalifikaciji nakon preduzimanja dalje naloženih mjera i radnji u odnosu na te osobe, ali i na identifikaciju eventualnih ostalih počinilaca, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

„Napadnuta lica su se u kritičnom periodu nalazili u vozilu koje nije imalo registarske oznake Albanije i, prema za sada raspoloživim informacijama, povod incidenta je bio situacioni događaj u saobraćaju“, naglasili su iz policije.

