Ibrahimović: BS ostvarila najbolji rezultat od osnivanja

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) na vanrednim parlamentranim izborima ostvarila je najbolji rezultat od svog osnivanja, kazao je predsjednik te partije Ervin Ibrahimović.

On je čestitao građanima jer su, kako je naveo, omogućili fer i demokratsku atmosferu tokom izbornog dana.

„Od srca čestitam svima koji su glasali BS, omogućili da ostvari najbolji rezultat od osnivanja i da je jedina partija iz parlamentarnog saziva koja bilježi rast“, naveo je Ibrahimović.

On je rekao da su građani prepoznali ispravnu politiku BS-a i jasno rekli da će dati glas onoj partiji koja je bezrezervno za evropsku, demokratsku i građansku Crnu Goru.

„Građani su za onu partiju koja sve vrijeme čuva multietnički i multivjerski sklad u Crnoj Gori, kao najveću vrijednost, jer nema demokratske, evropske Crne Gore bez Bošnjaka i jake BS“, kazao je Ibrahimović.

On je poručio da će BS sve uraditi da u što kraćem periodu Crna Gora postane prva naredna članica Evropske unije (EU).

„Moramo slušati šta kažu građani, oni duže vrijeme poručuju da žele Crnu Goru u EU. Izabraćemo Vladu koja dijeli evropske vrijednosti, stabilnu vladu koja će bezrezervno biti za evropski put Crne Gore“, naveo je Ibrahimović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS