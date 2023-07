Husić: U Portonovom događaji koji će zadovoljiti najrazličitije ukuse

Podgorica, (MINA) – U Portonovom će, tokom jula i augusta, gotovo svakog dana biti organizovane aktivnosti i događaji koji će zadovoljiti najrazličitije ukuse, kazala je direktorica marketinga i komunikacija u toj kompaniji, Adrijana Husić.

Husić je agenciji MINA rekla da u Portonovi dolaze vrlo različiti ljudi, bilo da je riječ o starosnoj granici ili zemlji njihovog porijekla.

Ona je kazala da su se, iz tog razloga, u Portonovom trudili da organizuju različite koncerte sa regionalnim i inostranim zvijezdama, brojne dječje i sportske aktivnosti, modne događaje, ali i događaje iz svijeta umjetnosti.

Komentarišući koncert ABBA Symphonic Tribute Show-a koji je održan u petak, Husić je navela da je to što su imali simfonijski orkestar na sceni bio veliki izazov, ali svakako i podstrek.

“Tako da smo se odlučili da ugostimo bend koji je svega dva puta do sada gostovao u regionu tokom prethodnog perioda, a ima rasprodate koncerte ne samo ove već i naredne godine. Nakon ABBA-e slijede Queen, Barcelona Balkan Gypsy Orkestra, ali i koncert našeg poznatog gitar Dua Nikčević-Bulatović”, rekla je Husić.

Ona je navela da su to samo neka od dešavanja koje organizuju u Portonovom.

“Gotovo svakog dana tokom jula i augusta imamo aktivnosti, kako za velike tako i za male. Vjerujemo da ćemo i u post-sezoni imati aktivnosti koje će privlačiti sve veći broj ljudi, što je jako važno, ne samo za Portonovi i Boku kao destinaciju, već i za Crnu Goru”, kazala je Husić.

Ona je najavila da će u srijedu u Portonovom biti održana sportska manifestacija “Put Crne Gore do Pariza: Slavimo olimpijski duh”.

“Ove godine, tačno na godinu od sljedećih Olimpijskih igara, organizujemo veliko dešavanje na Portonovi Marina trgu, gdje će i djeca i odrasli moći da uživaju, da se oprobaju različitim sportskim aktivnostima, ali i da se druže sa našim olimpijicima”, navela je Husić.

Ona je kazala da će ovog vikenda Portonovi, treći put ove godine, organizovati Vinsko veče.

Prema riječima Husić, nije riječ o o klasičnom salonu vina, već o druženju uz najbolja vina iz regiona i svijeta.

“Ove godine biće pristuno preko 45. etiketa. Jelena Tomašević će biti sa nama u subotu, a već naredne večeri, Ivan Bosiljčić će prirediti zaista nevjerovatan šou za sve one koji nam se budu pridružili”, najavila je Husić.

